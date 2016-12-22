Pamuk Eller Cebe: Steam’in Kış İndirimleri Bu Akşam Başlıyor!

Ve o gün geldi.. Steam’in kış indirimleri bu akşam başlıyor. Peki saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? Tüm soruları cevaplıyoruz.

Uzun süredir beklenen Steam’in Kış İndirimleri nihayet geldi çattı. Bu akşamdan itibaren binlerce oyunu farklı oranlardaki indirimler ile sunacak olan Gabe reis, yine yıl başı döneminde cebimizde ne var ne yok alacak.

Steam İndirimleri Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklediğimiz ve Yaz İndirimleri’nden sonra en büyük indirim dönemi olan Steam Kış İndirimleri bugün, yani 22 Aralık 2016 Perşembe günü TSİ 21:00’da başlıyor. Yaz saati muhabbeti nedeniyle klasik indirim saati olan 20:00’ın 21:00 olduğunu da hatırlatalım.

Steam İndirimleri Ne Kadar Sürecek? Ne Zaman Bitecek?

Toplamda 11 gün sürecek olan Steam Kış İndirimleri, 2 Ocak 2017 Pazartesi günü TSİ 21:00’da son bulacak.

Hangi Oyunlar İndirime Girecek?

En popülerinden en az bilinenine, yenisinden eskisine binlerce oyunun indirime gireceği bu dönemde özellikle Sonbahar İndirimleri’nde indirim uygulanmamış yeni çıkan yapımların ve geçtiğimiz Yaz ve Sonbahar döneminde indirim uygulanmış tüm oyunlara indirim yapılacaktır. Sadece son birkaç gün ve ay sürecinde çıkmış yeni yapımlar indirimden feragat etmiş olacaktır.

Bu bağamda Black Friday, bir diğer adıyla Sonbahar İndirimleri'nde önerdiğimiz oyunlara buradan, özellikle 20TL altına düşen yapımlara buradan göz atabilirsiniz. Tabii şu anda belirtilen fiyatlar tekrar yükselmiştir. Ancak akşam 21:00 itibariyle yine bu oyunlar indirim alacaktır.