  • Pamukkale'de Gökyüzünden Bir Anda Yere Düşen Garip Cisim

Pamukkale'de Gökyüzünden Bir Anda Yere Düşerek Paniğe Neden Olan Cisim

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Bu ilginç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar mevkiinde meydana geldi...

Gökyüzünden tuhaf bir cismin hızla yere düştüğünü gören ve bu durum karşısında paniğe kapılan vatandaşlar, hemen polisi aradı.

İhbar üzerine o bölgeye intikal eden polis ekipleri; düşen cismin, meteorolojiye ait bir hava tahmin balonu olduğunu anlayınca durumu ilgililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin-ölçüm aletlerini aldılar.

Gökyüzünden düşen bu garip cismin, sadece bir hava ölçüm balonu olduğunu öğrenen çevre sakinleri ise böylelikle rahat bir nefes almış oldular.

Kaynak : http://www.iha.com.tr/foto-gokyuzunden-bir-anda-yere-dusen-cisim-panige-neden-oldu-12564/sayfa-3/
Etiketler: gökyüzü, denizli, pamukkale
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