Pamukkale'de Gökyüzünden Bir Anda Yere Düşen Garip Cisim

Bu ilginç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar mevkiinde meydana geldi...

Gökyüzünden tuhaf bir cismin hızla yere düştüğünü gören ve bu durum karşısında paniğe kapılan vatandaşlar, hemen polisi aradı.

İhbar üzerine o bölgeye intikal eden polis ekipleri; düşen cismin, meteorolojiye ait bir hava tahmin balonu olduğunu anlayınca durumu ilgililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin-ölçüm aletlerini aldılar.

Gökyüzünden düşen bu garip cismin, sadece bir hava ölçüm balonu olduğunu öğrenen çevre sakinleri ise böylelikle rahat bir nefes almış oldular.