Pamukkale'de Gökyüzünden Bir Anda Yere Düşen Garip Cisim

Gökyüzünden tuhaf bir cismin hızla yere düştüğünü gören ve bu durum karşısında paniğe kapılan vatandaşlar, hemen polisi aradı.
İhbar üzerine o bölgeye intikal eden polis ekipleri; düşen cismin, meteorolojiye ait bir hava tahmin balonu olduğunu anlayınca durumu ilgililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen görevliler, balondaki hava tahmin-ölçüm aletlerini aldılar.
Gökyüzünden düşen bu garip cismin, sadece bir hava ölçüm balonu olduğunu öğrenen çevre sakinleri ise böylelikle rahat bir nefes almış oldular.