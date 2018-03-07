PAÜ, yaptıkları yazılı açıklama ile yüzde 100 yerli elektrikli motor tasarlayıp imal etmeyi başardıklarını açıkladı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, üniversite tarafından elektrik motoru tasarlandığı, bu sayede hem enerji tasarrufu hem de döviz kazancı sağlanacağı belirtildi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Makineleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Öner’in de görüşlerine yer verilen açıklamada, ülkenin ürettiği enerjinin yarısının sanayideki elektrik motorları tarafından harcandığı belirtildi. Türkiye’de kullanılan motorların ise neredeyse tamamının düşük verimli olduğunu açıklayan Prof. Dr. Öner, şu ifadeleri kullandı:

"Çok enerji tüketmesine rağmen daha az iş üretmektedir. Bu noktadan yola çıkarak ülkemizin yüksek verimli elektrik motorlarına ihtiyacı olduğu aşikardır. Yüksek verimli motorlar kullanarak ülke genelinde yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilir. PAÜ olarak bu konu üzerinde 17 yıldan beri yapılan çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız sonucunda şu anda ülkemizde üretimi olmayan 'IE4' verimlilik sınıfında sanayide kullanılacak bir motor tasarlayarak prototipini geliştirdik. Tasarladığımız ve prototipini gerçekleştirdiğimiz motorumuz literatürde 'senkronrelüktans motor' olarak anılmakta ve yüksek verimlere sahiptir. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz motorumuzun laboratuvar ortamında yapılan testleri sonucunda "IE4" verimlilik sınıfında olduğunu kanıtladık."