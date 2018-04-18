Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinin arkasındaki Pana Yapı'nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat, mali sorunlar nedeniyle çalışmayı durdurdu. Mağdurlar ise bu konunun ikinci bir Çiftlik Bank vakası olacağından endişeli.

Mali sorunlar nedeniyle durdurulan 'kentsel dönüşüm projesi' hakkında endişe eden vatandaşlar, inşaatın durdurulması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye'sine giderek Raci Şaşmaz'a ait Pana Yapı'nın sahibi olduğu Selimoğlu İnşaat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde, vatandaşların Fikirtepe'deki Brooklyn projesinden daire satın aldıklarını, sözleşmeyi yaparken daireyi Pana Yapı'dan aldıklarını zannettikleri ve projeye yatırım yapanların, daireyi Selimoğlu İnşaat'tan aldıklarını ise sözleşme yapılırken öğrendiklerinin belirtildiği dilekçede, ruhsatın Selimoğlu İnşaat adına alındığı için Pana Yapı'nın satış yapamayacağının, tüm şirketlerin sahibinin Raci Şaşmaz olduğunun söylendiği kaydedildi.

"700 Milyon TL'miz Alındı Ancak Bir Çivi Çakılmadı"

Dilekçede yazanlara göre: "Şirket, Brooklyn Life projesinde kendi payına düşen dairelerin 4/5'ini, Brooklyn Dream projesinde 3/4'ünü satmış, bedellerin tamamını peşin, kredi veya senete bağlamıştır. Vadeli alacaklarını da faktoring şirketlerine kırdırıp, nakde çevirmiştir. 2016-2017 toplamda 700 milyon TL para toplamış ancak 2017 başından beri inşaata çivi dahi çakmamıştır."

Umarız, yaşanan bu olumsuz gelişmeler bir şekilde son bulur ve Pana Yapı gibi bilinen bir şirket, yatırımcıları daha çok mağdur etmez. Bunun Çiftlik Bank vakası olup olmadığı henüz kesin olmamakla birlikte, ne olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.