Panasonic Ayakkabı Kokusunu Gideren Bir Cihaz Üretti

Japon teknoloji devi Panasonic, ayakkabı kokusunu gideren yeni bir cihaz üretti.

Ayak kokusu ya da ayakkabılarınızı çıkardıktan sonra çevreye yayılan kötü kokudan şikayetçiyseniz, Panasonic'in ürettiği bu yeni ürün ilginizi çekebilir.

Panasonic, 'ayakkabı kokusu giderici' ismini verdiği yeni cihazını tanıttı. Panasonic MS-DS100, ayakkabı kokularını giderme adına 'nanoe' teknolojisinden 10 kat daha hidroksil (OH) radikali üreten 'nanoe X' özelliğine sahip.

Fişe takıldıktan sonra çalışan cihazın altındaki kalıplar, kokusu giderilmesi istenen ayakkabıların içine yerleştiriliyor. Ardından çok yüklü iyonlar ile ayakkabıları adeta bombardımana tutarak kumaşa nüfuz eden kötü kokuları ortadan kaldırıyor.

Cihazın 'normal' ve 'uzun' olmak üzere 2 çalışma modu var... Normal mod, günlük kullanımdan geriye kalan kokuları gidermek için yeterli. Söz konusu modda, cihaz 5 saat süreyle işlem yapıyor. Uzun mod ise, nispeten daha kötü durumdaki ayakkabılar için uygun. İnatçı kokuları 7 saat içinde gidermeye çalışıyor.

Panasonic bu cihazı 20 Eylül'de, şimdilik yalnızca Japonya'da piyasaya sürecek. Cihazın fiyatı ise henüz açıklanmadı.