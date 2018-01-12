Panasonic Colorado'da Akıllı Kentler İnşa Edecek

İnsanımızın aklına genelde pil markası gelen Panasonic, Abd'nin Colorado eyaletine, şehir geneline yayılan ücretsiz WiFi ağı ile donatılmış bir akıllı kent inşa etmeye hazırlanıyor.

Dünya çapında en çok tüketilen enerji markalardan olan Panasonic, Colorado'nun kenti olan Denver'da havalimanına yakın bir bölgede, 2026 yılına kadar bu akıllı şehri inşa etmeyi amaçlıyor. İsim mucidi şehrin Belediye Başkanı olan ve ismi CityNow olarak açıklanan bu projede, akıllı kentte yüksek teknolojili yolların zemini şimdiden hazırlanmaya başlamış bile.

Denver Havaalanı civarında bulunan, 400 dönümlük boş arazide bulunacak hizmetlerden göze çarpanlar, ücretsiz Wifi, her sokakta bulanacak ve çevreci olması ile bilinen Led lambalar, kirlilik sensörleri ve Güneş enerjili bir mikro şarj cihazları olarak görünüyor. Panasonic Kurumsal Çözüm Ortaklarından Jarrett Wendt, PC Mag'e yaptığı açıklamada, herhangi bir elektrik kesintisi olması durumunda, şehrin 72 saat boyunca elektrik sağlanabilecek durumda olacağını açıkladı.

Panasonic'in Amerika çapındaki ilk akıllı kent çalışması olarak dikkat çeken bu proje, aslında Panasonic'in ilk deneyimi değil. Şirket, 2015 yılında Tokyo kentinde de bir bölge üzerinde akıllı kent çalışmaları yürüterek tecrübe edinmişti. 2018 yılı baharında otonom araçlar için tamamı ile hazır bulunacak olan yollar da inşa edilecek olan bu akıllı kent, gelecekte nasıl şehirlerde yaşayacağımız konusunda da güzel bir referans olacak gibi görünüyor.