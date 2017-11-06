Panasonic, A serisinin yeni bütçe dostu akıllı telefonu Eluga A4’ü tanıttı. 5000mAh bataryası ile oldukça uzun bir şarj ömrü sunan Eluga A4, 5.2 inç HD 2.5D ekranı ile giriş seviye için yeterli bir ekran performansına sahip.
MediaTek MT6737 işlemcisinden gücünü alan cihazın arkasında 13MP önünde ise 5MP çözünürlüğünde kameralar bulunuyor. Kutusundan Android Nougat ile çıkan cihazda Panasonic’in kendi yapay zeka destekli asistanı ARBO ve parmak izi sensörü de bulunuyor.
Panasonic Eluga A4 Özellikler:
İşlemci: MediaTek MT6737
RAM: 3GB RAM
Depolama: 32GB+MikroSD
Ekran: 5.2 inç HD
Arka Kamera: 13MP
Ön Kamera: 5MP
Batarya: 5000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Mocha altın, marine mavi ve şampanya altın olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Panasonic Eluga A4, 750 TL fiyatı ile uygun fiyatlı cihaz arayanlar için oldukça cazip bir seçenek.