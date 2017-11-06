Japon üretici Panasonic, uygun fiyatlı, uzun kullanım süreli bir akıllı telefon arayanlar için 5000mAh bataryalı yeni Eluga A4'ü resmi olarak tanıttı.

Panasonic, A serisinin yeni bütçe dostu akıllı telefonu Eluga A4’ü tanıttı. 5000mAh bataryası ile oldukça uzun bir şarj ömrü sunan Eluga A4, 5.2 inç HD 2.5D ekranı ile giriş seviye için yeterli bir ekran performansına sahip.

MediaTek MT6737 işlemcisinden gücünü alan cihazın arkasında 13MP önünde ise 5MP çözünürlüğünde kameralar bulunuyor. Kutusundan Android Nougat ile çıkan cihazda Panasonic’in kendi yapay zeka destekli asistanı ARBO ve parmak izi sensörü de bulunuyor.

Panasonic Eluga A4 Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6737

RAM: 3GB RAM

Depolama: 32GB+MikroSD

Ekran: 5.2 inç HD

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 5000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Mocha altın, marine mavi ve şampanya altın olmak üzere üç renk seçeneği ile gelen Panasonic Eluga A4, 750 TL fiyatı ile uygun fiyatlı cihaz arayanlar için oldukça cazip bir seçenek.