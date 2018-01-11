Bir tüketici elektroniği şirketi olan Panasonic, alanının çok dışında bir sektöre el atarak geleceğin otonom araçlarını hayal etti ve geliştirdiği bir otonom araç kabinini CES 2018'de sergiledi.

Hepimiz biliyoruz ki gelecekte yolların gerçek sahibi otonom araçlar olacak. Peki sürücülere ihtiyacı olmayan otomobiller nasıl olacak, hiç düşündünüz mü? Asırlık tüketici elektroniği şirketi Panasonic, şirketin ürün yelpazesini genişleterek geleceğin otonom araçlarını hayal etti ve CES 2018’de sergiledi.

Panasonic’in düşüncesine göre otomobillerde sürücülere ihtiyaç kalmadığında insanlar daha fazla rahatlık arayacaklar. Otomobil içinde aracı kontrol etmek yerine kendimizi yolculuğun keyfine bıraktığımızda bilgi-eğlence sistemleri çok daha önemli bir role sahip olmuş olacaklar.

Panasonic’in planlarına göre seviye 5 otonom araçlarda daha fazla tüketici elektroniği kullanılacak ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bulunacak. Bu özel otonom araç kabinleri hem bir eğlence merkezi, hem bir dinlenme salonu hem de bir iş merkezi olabilecek.

Panasonic’in tasarladığı kabine aynı anda 4 yolcu binebiliyor. Yolcu koltukları bir özel uçaktan farksız. Aracın dört bir yanında ve tavanında, günümüzdekine benzer camlar bulunuyor. Fark ise tüm bu camların birer ekran olması. Yapay zeka ile birleşen camların yetenekleri saymakla bitmez.

Özel otonom araç kabinlerinde araç sahiplerinin seçebileceği üç farklı kullanım tarzı bulunuyor. Bunlar oturma odası, iş ve rahatlama. Oturma odası seçildiğinde araç camlara otomatik olarak dijital bir güneşlik çekiyor, hava kalitesi ve sıcaklık kontrol ediliyor, aynı zamanda bir oda aydınlatması oluşturuluyor.

İş tarzı kullanımı seçerseniz araç, siz yolda ilerlerken koltuğunuzu çalışma masasına çevirebilir, dilerseniz görüntülü görüşmeler, dijital iş toplantıları gerçekleştirebilirsiniz. Rahatlama modunda ise otomobilinizi adeta bir meditasyon odasına dönüştürebilir, sakinleştirici kokular ile rahatlayabilirsiniz.

Panasonic’in gerçekten konforlu ve eğlenceli bir otonom araç kabini hayal ettiğini ve geliştirdiğini söylemek mümkün. Fakat böyle ‘lüks’ bir aracın tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman girebileceği gerçekten bir merak konusu. Aşağıdaki videoda Panasonic’in geleceğin otonom araçları ‘hayalini’ izleyebilirsiniz.