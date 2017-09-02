IFA Berlin Fuarı'nda sunulan, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı olanlara yönelik olarak tasarlanan buzdolabının önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde üretilmesi planlanıyor.

Gelecekte mutfakların nasıl iş göreceklerini bilmiyoruz ama Panasonic’in vizyonunda sesli komutlara tepki veren bir adet hareketli buzdolabı söz konusu. Firma, önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde evlerimize gelecek bu tip bir cihaz konsepti üzerinde sunum yapıyordu IFA Berlin Fuarı'nda.

‘Hareketli Buzdolabı’ temelde ses ara yüzü ile donanmış bir robot vakum temizleyicinin tepesine yapıştırılmış etkileyici kutudan daha bir farklı. Entegre LIDAR (Lazer darbeleriyle bir nesnenin uzaklığını ve konumunu algılamaya yarayan sistem) ve derinlik sensörü sayesinde teorik olarak evinizi tarayacak olan dolap, kendi kendine gezinebilecek çevrede.

Firmaya göre cihaz, ‘Buzdolabı, buraya gel’ gibi komutlara kulak verecek ve mutfakta bulunduğu yerden çıkarak, herhangi bir canlıya çarpmadan size doğru koşturacak.

Panasonic’in bu konsepti ortaya koymasının nedeni, yaşlıların ve hareket güçlüğü çekenlerin sıklıkla mutfağa gidip gelmelerine gerek bırakmamak. Aynı zamanda cihazın üzerine soğutucu bir levha eklemeyi de tasarlayan firma, soğuk yiyeceklerin odadan odaya dağıtılmasını amaçlıyor.