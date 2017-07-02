Panasonic'ten Kötü Koku Giderici Kıyafet Askısı

Nanoteknoloji yardımıyla kıyafetlerinizdeki tüm kötü kokuları gideren kıyafet askısı, Panasonic tarafından tanıtıldı.

Japon tüketici elektroniği firması Panasonic, kıyafetlerinizden kötü kokuları sadece asarak uzaklaştırabileceğiniz yeni icadını tanıttı.

NanoE adını verdikleri teknolojiye sahip askı, havadaki su nemine yüksek gerilim uygulayarak elektrostatik parçacıklar oluşturuyor. Bu parçacıklar buhardan bile daha derine nüfuz edebiliyor.

Nano partiküllerinin temas ettiği kötü koku parçacıkları, virüs, mikrop ve bakterileri parçalayarak uzaklaştıran askı, sekiz farklı güç derecesine sahip.

Panasonic'in tanıtımına göre ürün; ter, sigara ve ızgara kokusunu tamamen giderebilmesi için özellikle test edilmiş. Askılık tüm bunları yaparken kıyafete kesinlikle zarar vermiyor. Sabah mangal yapıp sonra aynı kıyafetlerle iş görüşmesine gitmenin önü artık açılmış gibi görünüyor.

Elektrikle çalışan askı, Eylül ayında yaklaşık 180 dolara Japonya'da satışa çıkarılacak.