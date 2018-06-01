Panini Çıkartma Albümü Online Oyunla Geri Döndü!

80 ve 90 neslinin çocukluğunun en tatlı anılarının konularından biri olan Panini'yi online olarak oynamak isterseniz sizi haberimize alalım.

98 ve 2002 Dünya Kupası müsabakaları esnasında marketleri ve mahalle bakkalını aşındırmamıza sebep olan Panini kitapçıkları geri döndü! Üstelik bu kez oturduğunuz yerde, bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzdan kart biriktirebilirsiniz.

Yukarıdan izleyebileceğiniz nostaljik heyecanı yaşamak için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak oyunun web sayfasına giderek koleksiyonunuzu başlatmanız. Kartları kitabınıza yapıştırabilir, diğer oyunculardan kart alıp, kart satabilir ve koleksiyonunuzdaki fazla kartları takaslayabilirsiniz.

Oyunu oynamak için tek seçeneğiniz bilgisayar üzerinden girmek değil. Aşağıdaki linklere tıklayarak iOS ve Android için telefonunuza indirip kartlarınızı toplamaya başlayabilirsiniz.