Papa Francesco'ya, Özel Üretim Lamborghini Hediye Edildi!

Vatikan'da yaşayan Katolik Kilisesi Papa Francesco'ya özel olarak Vatikan bayrağının renklerinde üretilen Lamborghini açık artırmayla satılacak. Açık artırmadan sağlanan gelir çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco için özel olarak Vatikan bayrağı renklerinde üretilen, son model Lamborghini Huracan açık artırmaya çıkacak. Aracın satışından elde edilen gelir ise hayır kurumlarına bağışlanacak. Otomobil, İtalyan spor araba üreticisi Lamborghini'nin yöneticileri tarafından Vatikan'daki Santa Marta Konuk Evi önünde bu sabah yapılan törenle Papa'ya teslim edildi. Vatikan bayrağı renklerinde olan aracın Papa için özel olarak üretildiği açıklandı. Aracı kabul eden Papa, otomobili kutsayarak kaputunu imzaladı.

Müzayedeye Çıkacak

İtalya'daki normal satış fiyatı 200 bin Euro olan Lamborghini Huracan'ın Papa'ya özel olarak üretildiği için daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor. Elbette, bunun yanında otomobilden sağlanan gelirin hayır kurumlarına bağışlanacak olmasının da etkili olacağı düşünülüyor.

Sotheby's müzayede evi tarafından açık artırmayla satılacak araçtan elde edilecek olan gelir bizzat Papa Francesco tarafından seçilen, hayır kurumlarına bağışlanacak. Bu hayır kurumlarından birisi Acı Çeken Kiliseye Yardım Vakfı olacak. Bu vakıf, Irak'taki Hristiyanların tarihi merkezlerinden olan Ninova Ovası'nda yeniden inşa edilmeye çalışılan Kilise için kampanyalar düzenliyor. Öte yandan vakıf IŞİD işgali sonrası evlerini terkeden Hristiyanların bölgeye dönebilmeleri için projeler yürütüyor.

Bununla birlikte İtalyan dernekler Gicam ve Amici del Centafrica (Orta Afrika'nın Dostları) da Papa tarafından yardım edilmesi istenilen kuruluşlar olarak öne çıktılar. Bir diğer kuruluş ise Papa 23. Giovanni Cemiyeti olacak. Bu dernek, fuhuş amaçlı olarak yapılan insan ticaretinden kurtulan kadınlar için "Papa Francesco'nun Evi" adlı proje kapsamında kadın sığınma evleri yapıyor.