Papa Francis, Bir Formula E Aracını Kutsadı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, bu hafta sonu Roma'da yarışan Formula E elektrikli araçlarından birini kutsadı.

Roma bu hafta sonu geleceğin araç güç teknolojisi olan elektrikle çalışan formula arabalarının yarışına sahne oldu. Elbette bu durum hem yarışseverler için hem de elektrikli araçlara ilgi duyanlar için oldukça heyecan verici ve ilginçti. Ancak daha ilginç olan bir şey varsa o da Papa Francis'in yarışan araçlardan birisini kutsaması oldu.

2014 yılında başlayan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Formula E, belki de geleceğin en popüler yarışlarından birisi olmak için yoluna devam ediyor. Formula hayranları tarafından, sessiz oldukları ve yeterince hızlı gitmedikleri için pek hoş karşılanmayan bu yarışlar kendi hayran kitlesini oluşturmayı hedefliyor.

Formula E serisi CEO'su Alejandro Agag ve yarışçılarla Vatikan'ın önünde bir araya gelen Papa elektrikli aracı kutsadı ancak kullanmaya pek de niyet göstermedi. Papa Francis tarafından bu tip bir yarış arabasının kutsanması, tepkileri dindirmek ve hayran kitlesini artırmak için olabilir diyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edecek olursak yarışlarda dönen paranın artırılması hedeflenmiş olabilir. Elbette bu konuyla ilgili net bir ifade kullanmak hiç de mümkün değil. Siz bu durum için ne düşünüyorsunuz?