Oynarken Kıssadan Hisse Çıkartacağınız Oyun: PaperClips

Ücretsiz olmakla birlikte bağımlılık yapıcı özelliğe sahip bu ataç oyunu, aynı zamanda yapay zekanın bizi nasıl gereksiz hale getireceğinin berbat bir örneği.

Doğrudan tarayıcıda oynanabilecek sıradan bir oyun, makine başına çakılıp kalmanıza neden olabilir.

‘Paperclips (ataçlar)’ adı verilen oyunda, bir ataç tesisinde yönetici konumunda bulunuyorsunuz. Oyun ilk aşamada zaman kaybına neden olacak cinsten bir şeymiş gibi başlıyor ama sahnenin zekice tasarlanmış bölümleri devreye girdikçe, apışıp kalıyorsunuz.

Butona her bastığınızda bir ataç yapıyorsunuz. Göreviniz, olabildiğince hızlı ataç üreterek, piyasadaki talebin elinizdeki malı bitirmesine engel olacak şekilde fiyatlandırmak.

Çok geçmeden siz butona basmak zorunda kalmadan, otomatik olarak ataç üretimi yapan ‘AutoClippers’ adlı araçla tanışıyorsunuz. Daha sonra stoğunuz bitmeye yüz tuttuğunda, ataç yapımında kullanmanız için piyasadan otomatik olarak tel alımı yapan ‘WireBuyer’ isimli bir araca daha kavuşuyorsunuz. Çok geçmeden bu araçları kullanmak, bizatihi kendinizin yapmasından daha kazançlı hale geliyor.

O noktadan itibaren yoluna devam eden senaryo, eğlenceli seviyelere doğru yol alıyor. Nihayetinde ataç üretim makineniz size, müşterilerinizi hipnotize ederek daha fazla ataç almalarını, daha cazip reklam sloganı üretmenizi ve hatta otomatik olarak borsada yatırım yapmanızı sağlayacak yetenekler sunuyor.

Bir noktadan sonra oyun, aynı şeyleri yapar hale geliyor. En önemli işiniz, küresel ısınma ya da dünya barışını sağlama gibi sorunların çözümü için yapay zekayı görevlendirmek haline geliyor. Aksi takdirde sadece otomatik olarak ataç üretimine ve hisse satın almaya devam etmek durumunda kalıyorsunuz.

Üstelik oyun felaket derecede bağımlılık yapıyor. Oynamanızı tavsiye ederiz. Ürettiğiniz ataç sayısı arttıkça, yaptığınız işi seyretmekten zevk almaya başlayacaksınız. Fakat aynı zamanda insanlığın bir gün ne denli gereksiz hale gelebileceğine dair bir uyarı olarak da değerlendirin. Zira bunun gibi hicivsel anlam ifade eden düşünen makineler, küresel ekonominin can alıcı bir parçası haline dönüşüyorlar.