Samsung Galaxy S8’in Satış Tarihi Belli Oldu!

29 Mart 2017’de New York’ta tanıtılacak olan Samsung Galaxy S8’in satış tarihi de ortaya çıktı!

Mobil Dünya Kongresi’ni pas geçerek 29 Mart 2017’de New York’ta özel bir lansman ile tanıtılacak olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ın satış tarihi de ortaya çıktı. Genellikle tanıtım sonrasında kısa sürede raflardaki yerlerini alan Samsung cihazları bu sefer bir ay gibi bir süre daha beklemek gerekecek.

Ortaya çıkan detaylara göre 21 Nisan 2017’de satışa çıkacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin yanı sıra LG G6 ile MWC 2017’deki lansmanı ardından 10 Mart’ta raflardaki yerini alacak.

Böylelikle LG tarafında yaklaşık 1.5 aylık satış önceliği ortaya çıkarken tasarımsal ve özellikler olarak oldukça iyi olan G6’nın Galaxy S8 ailesinin satışı öncesi nasıl bir satış rakamına ulaşacağı, ya da yıl içerisinde G6’nın önce tanıtılması Galaxy S8 ile G6 arasındaki rekabete ne kadar etki edeceğini merakla bekliyoruz.