İnternet dünyasında ‘Bitcoin abi’ olarak da bilinen Mehmet Hamdi Bol, her pazartesi akşamı TV 100 ekranlarında Türkiye’nin ilk kripto paralara özel programı Para Nette’yi sunacak.

Yıllardır internetten para kazanılabilecek tüm yöntemler üzerine araştırmalarda bulunan ve bazı çalışmaları da bulunan Mehmet Hamdi Bol, bundan sonra deneyimlerini TV ekranlarından aktaracak.

Kendisine ait YouTube kanalından çeşitli videolar paylaşan ve Bitcoin’e karşı özel bir ilgisi olan Mehmet Hamdi Bol, artık her pazartesi günü 20:00 - 21:30 saatleri arasında TV 100 isimli kanalda bir program sunacak. Para Nette ismindeki bu programla birlikte Bol, tüm bilgi birikimlerini izleyicilerine aktaracak.

Her hafta farklı bir konu ve işinin uzmanı konuklarıyla canlı olarak yayınlanacak programda konular, ağırlıklı olarak internet üzerinden para kazanma üzerine olacak. Ayrıca TV 100 kanalında Webtekno’ya da çeşitli konularda sık sık yer verildiğini belirtelim.

Para Nette'nin geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan ilk programını aşağıdaki videolar üzerinden izleyebilirsiniz.