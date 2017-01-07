Apple, Kaybolan AirPods'u Bulmayı Sağlayan Uygulamayı Yayından Kaldırdı!

Apple, Finder for AirPods isimli kaybedilen AirPods kulaklıkları bulmanızı sağlayan uygulamayı yayından kaldırdı.

Apple'ın tamamen kablosuz, sadece kulağınıza taktığınız normal kulaklığın kablosuz hali şeklindeki Apple AirPods kulaklıkları neredeyse orta seviye bir Android telefon fiyatına satılıyor oldukça küçük boyutta olan kulaklıkların kaybolması ise an meselesi. Yani AirPods kulaklıkları kaybettiğinizde yaklaşık 700TL'yi de kaybetmiş oluyorsunuz.

AirPods kulaklıkların kaybedilme ihtimali gündeme gelmiş ve Apple, AirPods'un tekini kaybedenlere 69 dolar fiyatla yenisini vereceğini açıklamıştı. Bu açıklamayı fırsat bilen bir geliştirici, kaybolan AirPods'u bulmanızı sağlayan Finder for AirPods uygulamayı AppStore üzerinde yayınladı ancak üzerinden çok geçmeden Apple bu uygulamayı yayından kaldırdı.

Bu uygulamanın 3.99 dolarlık fiyatı vardı ve kullanıcılar kapalı bir mekanda AirPods'unu kaybettiğinde uygulama sayesinde kolaylıkla kaybolan AirPods'u bulmayı sağlıyordu. Apple'ın bu uygulamayı ekstra satış yapabilmek için mi kaldırdığı yoksa altında farklı bir nedenin mi yattığı ise henüz bilinmiyor.