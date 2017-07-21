Paranoid Android 7.2.1 Çıktı

Popüler ROM'lardan biri olan Paranoid Android, versiyon 7.2.1'e güncellendi. Güncelleme yeni cihazlara destek ve bir kaç düzeltme içeriyor.

Android Custom ROM'larıyla uğraşanların bileceği üzere Paranoid Android stabil ve özellik dolu bir Android dağıtımıdır ve bir çok cihazı resmi olarak destekler.

Paranoid Android 7.2.1 sürümü bir çok hata düzeltmesi ve cihaz desteği ile birlikte geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Güncellemenin en büyük yeniliği ise yeni cihaz destekleri oldu. Desteğin ulaştığı cihazlar Nexus 5, Sony Xperia X ve Sony Xperia X Compact olarak görülüyor. Nexus 5'in bu yıl dördüncü yaşını dolduracağını da düşünürsek Paranoid ekibi tarafından cihazı canlı tutmanın yolu güncel işletim sistemi yüklemekle bulunmuş.

Sisteme gelen hata düzeltmelerinin yanında, yeni bir açılış animasyonu da bulunuyor. Animasyonun Nougat'ınkine oldukça benzediğini söylemeliyiz. Güvenlik tarafından da şaşırtmayan Paranoid, Android Temmuz Güvenlik Paketini getiriyor.

Bu güncellemeyi tüm cihazların alamayacağı aşikar ancak sizin telefonunuz destekleniyorsa, biraz merak ve vaktiniz de varsa buradan Paranoid sayfasına ulaşabilirsiniz.