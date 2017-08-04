Paranormal Activity'nin yönetmeni Oren Peli, Android ve iOS kullanıcılarına sosyal etkinlik uygulaması olan Spot'u sunuyor.

Paranormal Activity serisiyle tanıdığımız Oren Peli, yeni bir sosyal etkinlik uygulaması ile karşımıza çıkıyor. Peli'nin sosyal etkinlik uygulaması Spot ile ücretsiz bir şekilde etkinlik oluşturabilir ve çevrenizdeki etkinliklere katılabilirsiniz. Uygulama şu anda iOS ve Android platformlarında kullanıma sunuldu.

Spot uygulamasıyla harita üzerinde çevrenizdeki etkinlikleri ve bu etkinliklerin detaylarını görebilirsiniz. Normalde yönetmenlerin bu tarz işlere girdiğine pek fazla şahit olunmuyor ancak Peli, çektiği filmlerle ünlenmeden önce oyun ve animasyon geliştirdiği için çok da şaşıramıyoruz.

Uygulamada yalnızlar, hobi, toplum ve spor olmak üzere 4 farklı kategori bulunuyor. Geliştiriciler, Spot uygulamasının sahip olduğu özellikler ile, monotonlaşmış etkinliklerin değişeceğine ve çok daha eğlenceli bir hale geleceğine inanıyorlar.

Ayrıca uygulamada kategori, yaş, cinsiyet ve tarihe göre de arama yapabiliyorsunuz. Oluşturacağınız etkinlikleri isterseni belli bir kitleye yönelik, isterseniz de herkese açık olarak düzenleyebilirsiniz.

Spot uygulaması şu anda hem Android hem de iOS platformu için mevcut. Uygulamaya Android için buradan, iOS için de buradan ulaşabilirsiniz.