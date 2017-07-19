Paranormal Olayların Yaşandığı Dünyanın En Gizemli 7 Bölgesi!

Dünya üzerinde sayısız paranormal olay yaşandı. Bunlar, aralarındaki en gizemli 7 tanesi.

Dünyamız, üzerinde milyarlarca insan ve canlının yaşadığı çok büyük bir yer. Gezegenimizin bu kadar büyük olması, içerisinde birçok gizemin de bulunmasını sağlıyor. Bugün sizlere Dünya üzerindeki bulunan en gizemli 7 yerden bahsedeceğiz.

Madness of Madness, Arizona

Arizona’daki Superstition Dağı, birçok efsanevi hazineyi içerisinde barındırıyor. Yalnız burada çok önemli bir olay var. Buraya gidip hazine arayan insanlar ya delirerek dönüyor ya da ölüyorlar. Kızılderili efsanelerinde yer alan bu dağın derinlerde yaşayan küçük insanlar tarafından korunduğu düşünülüyor. Kaşifler bu dağa gitmeye kalktıklarında, gülen insanlar gibi açıklanamayan ses duyduklarını iddia ediyor.

Angikuni, Kanada

Angikuni Gölü, Kanada’nın Kivalliq bölgesinde bulunan son derece gizemli bir olaya şahit olmuş bir mekandır. 1930 yılında yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı göl kasabasının insanları, tek bir gecede kaybolmuştur. Köydeki evlerde her türlü kıyafet, silah ve sıcak yemekler yerindeydi. Bu 2000 kişinin nasıl kaybolduğu hala gizemini koruyor, ancak olay yaşanmadan birkaç gün önce Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin gökyüzünde garip ışıklar gördüğü kayıtlarda yer almaktadır.

Devil’s Sea, Japonya

Ejderha Üçgeni olarak adlandırılan bu bölge, tıpkı Bermuda Şeytan Üçgeni gibi gemilerin çeşitli nedenlerle yok olduğu bir bölge olarak biliniyor. Bu zamana kadar 700’den fazla denizciyle 5 askeri gemi bu bölgede kayboldu.

Point Pleasant, Batı Virginia

15 Aralık 1967’de Batı Virginia’da bir askı köprüsü, beraberinde 46 kişiyi öldürerek çöktü. Olayın ardından trajediye neden olan çatlağın, aylar önce birkaç kez görülen büyük kırmızı gözlü ve yedi ayak uzunluğunda tuhaf bir ziyaretçi tarafından yapıldığı konuşuldu.

Öldüren Dağ, Rusya

1959 yılında dokuz genç Rus dağcı, Ural Dağları’ndan birine tırmanmalarının ardından can verdi. Olayın meydana geldiği dağ geçidi, bu ölümlerin ardından grubun lideri Igor Dyatlov anısına Dyatlov geçidi olarak anılmaya başladı. Rus araştırmacılar yaptıkları araştırmalarda bir dağcının kafatasını kırıldığını, bir başkasının beyninde hasar oluştuğunu gördüler. Yapılan araştırmalar sonucunda gençlerin ölüm nedeni “zorlayıcı bilinmeyen kuvvet” olarak belirlendi. Her birine farklı hasarlar veren bilinmeyen güç, bir başka çocuğun dilini ve gözlerini almıştı.

Bu olayın ardından birçok kişi Rusya'nın kendi halkı üzerinde silahları test ettiğini düşündü, ancak bunca yılın ardından bu konu hala çözüme kavuşabilmiş değil.

Overtoun Köprüsü, İskoçya

İskoçya, Dumbarton yakınlarındaki Overtoun köprüsü, son 50 yılda 50’den fazla köpeğin ölümüne sebep olmasından dolayı “ölüm köprüsü” olarak anılıyor. Cinsleri ağırlıklı olarak Collie ve Labrador olan köpekler, 15 metrelik bu köprüden atlayarak canlarına kıyıyorlar. Üstelik ölmeyen köpekler yukarı çıkarak tekrar atlamaya çalışıyor. Bu olayın neden yaşandığı bilinmiyor, ancak köprüde köpekleri intihara sürükleyen bir şeylerin olduğu düşünülüyor.

Kaybolan Askerler, Çanakkale

Albay Sir Beachamp ve komutasında 10 subay ve 250 askerden oluşan bir birlik, önlerinde gri bir bulutun hakim olduğu tepeye doğru çıkmış ve bu onların son görüldüğü yer olmuştur. Çanakkale'de birçok efsane yazıldı, ancak bu olay hala gizemini koruyor.