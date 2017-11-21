Son yıllarda internet ağındaki hızların artışı ve akıllı telefonlarında gelişimiyle hayatımız, internete daha da bağımlı hale gelmeye başladı. Dolayısıyla girip çıktığımız sitelerin güvenliğini tartışır olduk ve onların bizim hakkımızda sürekli veri topladıklarına inanmaya başladık. Bu doğru, bizi izliyorlar!

İnternet kullanıcısı değilim diyen insan kalmadı. Herke bir şekilde bu büyük dünyanın bir parçası haline geldi. Eskiden bir eylemi ifade eden “internette sörf yapmak” deyimi artık tarih oldu, internet tam anlamıyla hayatın kendisi anlamına gelmeye başladı.

Yeni bir araştırma, dünyanın en çok bilinen ve ziyaret edilen internet sitelerinden olan; microsoft.com, adobe.com ve godady.com gibi siteler de dahil olmak üzere kullanıcıların izlendiği gerçeğini ortaya çıkardı. Üstelik kullanıcılar, sitelerde yaptıkları tıklamalar, fare ile gezinme hareketleri ve sayfaları kaydırma alışkanlıklarına kadar detaylı olarak takip ediliyorlar.

Her bir tıklama, girdi ve kaydırmanın tek tek kaydedildiği komut dosyaları, üçüncü taraf yazılımlarla sağlanıyor. Araştırma kapsamında dünya çapında en çok ziyaretçiye sahip olan 50.000 internet sitesinin 482 tanesinde benzer sistemlerin kullanıldığı keşfedildi. Söz konusu komut dosyalarını kullanan siteleri tespit etmek, düşündüğünüz kadar kolay gerçekleşmedi. İşin karanlık yanı ise söz konusu 50.000 internet sitesi dışında bulunan ve sayısı milyonları aşan diğer sitelerin de kullanıcıları izlediği gerçeği. Hatta bu ortalama diğer sitelerde çok daha yüksek.

Araştırmanın lideri olan Steven Englehardt, “Üçüncü parti yazılımların yeniden kullanılabilir komut dosyalarını ve kullanıcı içerikleri arasında şu verileri topluyor: Tıbbi bilgiler, kredi kartı kayıtları, kişisel veriler. Tüm bu bilgiler kötü niyetli kişilerce sızdırılabilir” açıklamasında bulunuyor.

Dolandırıcılık, kişisel hassas verilerin sızdırılması gibi endişeler bu araştırma sayesinde haklılık kazanıyorlar:

E-posta hesap bilgilerimiz, telefon numaralarımız, adreslerimiz, sosyal güvenlik numaralarımız, kimlik bilgilerimiz, kredi kartı ve banka hesaplarımız… Hepsi internetin elinde.

Anlayacağınız dünyanın en çok tıklanılan ve en güvenli olarak lanse edilen siteleri dahil, internet dünyası düşündüğünüzden de güvensiz bir ortam. “Milyarlarca insan internet kullanırken ve ya sıradan bir vatandaşken benim bilgilerimi kim ne yapsın?” düşüncesine kapılmak artık anlamını yitiriyor.

Söz konusu araştırmanın detaylarına ve internet sitelerinin listesine ulaşmak için tıklayın.