Sürpriz Bir Şekilde Tanıtılan 5 Yeni Amazon Teknolojisi!

Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından olan Amazon, dün gece bir çok yeni ürünün tanıtımını yaptı. Ülkemize perakende yoluyla yeni giriş yapan firmanın bu ürünleri akıllı ev sistemleri ve sesli asistanını içeriyor.

Amazon, bütün teknoloji basınını sessiz sedasız hazırladığı bir tanıtım etkinliği ile şoka soktu. 2014 yılında ilk kez piyasaya sunulan Echo hoparlörü, ilk defa yenilendi ve seri haline geldi. Üstelik Apple TV’nin ilk rakibi olacak Amazon Fire TV 4K da gün yüzüne çıkmış oldu.

Bakalım Amazon hangi ürünlerle piyasada adını konuşturmaya devam edecek:

Yeni nesil hoparlör: Echo Plus

Orijinal Echo’nun yenilenmiş bir versiyonu olan cihaz, orijinaliyle aynı boyutta ve ev ortamının merkezi hoparlörü olarak çalışmak için tasarlandı. 100’den fazla akıllı ev cihazıyla kablosuz bağlantı kurabildiği ve ses tanıma özelliğine sahip olduğu için ev içindeki bütün teknolojik donanıma sesle komut verebileceksiniz.

31 Aralık’ta satışa çıkacak ürünün fiyatı 139 dolar olacak.

Görüntülü görüşme destekleyen akıllı ev saati: Echo Spot

Bluetooth bağlantısı sayesinde harici hoparlörlere bağlanabilen cihaz, bir saatten daha fazlası. 2.5 inçlik küçük ekranıyla Echo Dot ve Echo Show arasındaki boşluğu dolduruyor.

19 Aralık’ta raflara çıkıyor ve siparişleri başladı. Fiyatı 130 dolar.

Daha Fazla Echo:

Yenilenen Echo Plus’ın yarısı kadar olacak iki versiyon daha var. Yani evinizin her odasında Echo’lar aracılığıyla bütünsellik elde edebiliyorsunuz. İki Echo da ana hoparlerden küçük olduğu için daha küçük odalarda kullanıma uygun olarak dizayn edildiler. 31 Ekim’de satışa çıkacak ikili paket Echos, 249 dolarlık fiyata sahip.

Buna ek olarak Amazon’un sesli asistanı Alexa aracılığıyla akıllı telefonunuza el sürmeden telefon görüşmesi yapmanızı sağlayan 35 dolarlık Echo Connect cihazı, ev içinde sizi daha bağımsız bir hale getiriyor.

Bitmedi: Echo ailesine katılacak olan Echo Buttons adlı küçük bir ürün daha var. Alexa özellikli bir cihazın yanında oyun oynamak için kullanılacak.

Sesli asistan Alexa BMW’lere geldi:

Alexa, 2018’den itibaren BMW markalı otomobillerin de asistanı olacak. Entegrasyon kapsamında, aracın içine yerleştirilen mikrofonlarla Alexa’yla iletişim kurabileceğiz. Evimizden arabamıza her köşe Amazon ürünleriyle kontrolümüz altında olacak.

Apple TV’ye yeni rakip: FIRE TV 4K

Amazon Fire TV bir süredir 4K’yı destekliyordu, ancak bu yeni versiyon sayesinde saniyede 60 karelik görüntüler 2K çözünürlükle izlenebilecekler. Dolby Atmos entegrasyonu ve bir Alexa destekli uzaktan kumandası var, üstelik fiyatı sadece 69 dolar. Apple’ın 179 dolarlık TV’sine göre epey avantajlı gözüküyor.