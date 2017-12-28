Tim Cook yönetimindeki Apple, 2016 yılında elde ettiği karı arttırınca bu durum, şirketin üst düzey yöneticilerinin maaşlarına da yansıdı. Tim Cook başta olmak üzere neredeyse bütün üst düzey yöneticiler 2017 yılında köşe oldular.

Teknoloji firmaları için tek kaynak, üretilen ürünlerin piyasaya sunulması ve satış geliri elde etmeleri değildir. Şirketler, halka arz ettikleri hisse senetleriyle de para kazanırlar. Hatta kenarda köşede birikmişiniz varsa ve güvendiğiniz şirketin yükseldiğini görüyorsanız, bu şirketlere yatırım yapabiliyorsunuz.

Son yıllarda diğer şirketlere nazaran çok daha fazla yatırım almaya başlayan Apple, yaklaşık 800 milyar dolarlık şirket değeri ile dünyanın en zengin firması oldu. Hedefi ise kısa sürede 1 trilyon dolar değerine ulaşmak. Bu durumun haliyle işleri yöneten üst düzey çalışanlara da olumlu bir şekilde yansıdığını söyleyebiliriz.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, pastadan en büyük pay alanlar arasında bulunuyor. 2016 yılının sonunda açıklanan rakamlara göre 8.7 milyon dolar gelir elde eden Cook, bu gelirini 2017 yılında %46 arttırarak 12.8 milyona çıkarttı. Aynı zamanda şirketin diğer üst kademe çalışanları, 2016 yılında %89 oranında gelir artışı yaşarlarken, bu oran 2017 yılında %155 fırladı.

Cook’un 2017 gelirlerinin sadece 3.057.692 doları kendisinin sabit maaşından oluşuyor. Bu miktar 2016 yılında aldığı maaş ile aynı seviyede. Yani yaklaşık 10 milyon dolarlık kısım Apple’ın kazandığı değerden payına düşen miktar oldu. Apple, üst düzey yöneticilerinin çoğuna, öz sermayesinde teşvik amaçlı yıllık primler veriyor.

Firmanın bu tazminat uygulaması, üst düzey yöneticilerin sadece maaşlarla sabit bir şekilde çalışmalarını engelleyip, şirkete daha fazla para kazandırmalarını sağlamak için yapılıyor. Diğer yandan firmanın net satış geliri 2017 yılında 229.2 milyar dolar oldu. Bu miktarın 61.3 milyar doları ise kasasına ayrıldı.