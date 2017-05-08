Paraşütle Atlamak İsterken Uçağa Takılan Bahtsız Paraşütçü

Danimarkalı paraşütçü, uçaktan atlamak isterken yanlışlıkla uçağa takıldı. Üstelik pilot, adamın uçağa takıldığından habersizdi.

Bazı insanlar yaşadığını hissetmek için extreme sporlara yöneliyorlar. Normal dengeli sporların dışında çok daha tehlikeli ve adrenalin dolu bu sporların arasında en ünlülerinden olan paraşütle uçaktan atlama eylemi, az kalsın ölümle sonuçlanıyordu. Paraşütle ilgili ölümlerin genelde paraşütün açılmaması gibi sorunlardan kaynaklandığını düşünebilirsiniz, ancak bu sefer sorun çok daha ciddi. Danimarkalı paraşütçü, atladığı uçağın kablolarına takıldı. Daha da kötüsü, pilot bu durumu fark etmedi.

45 yaşındaki adam, 8.200 feet(2500 metre) yükseklikte uçağa asılı bir şekilde kaldı. Kablodan kurtulamayan adam pilotun da olaydan haberdar olmamasından dolayı ecel terleri döktü. Olayı ilk atlayışı yapan eğitmen çözdü. Atladıktan sonra arkadaşının uçağa takıldığını gören eğitmen, hızlıca yere inerek yetkililere haber verdi ve bu sayede pilot durumdan haberdar oldu.

Pilot olayı öğrendikten sonra soğuk kanlı bir şekilde havaalanına inmeyi başardı. Uçak havaalanına inmeden önce itfaiyeciler, yumuşak bir iniş olması için yere köpük bıraktılar. İnerken çok yumuşak davranan pilot ve sarkan adam, aşağıda ambulans ve yetkililer tarafından bekleniyordu. Olayın ardından TV MidTvest’e konuşan pilot, 1980’den beri uçtuğunu ve ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirtti. İniş yaparken adamı öldürmek üzere olup olmadığını bilmediğini bildiren pilot, başarılı iniş yaparak herkesten övgü almayı başardı.

Uçağa takılan paraşütçü ise birkaç çizik ve kasık zorlanması ile olayı atlatmayı başardı. Adamın yaşadığı travma bir daha uçağa binmemesine sebep olabilir, ancak olayın güzel bitmesi herkesin gönlüne su serpti.