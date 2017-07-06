Geliştiriciliğini TÜBİTAK’ın yaptığı milli işletim sistemi Pardus’un yeni sürümü, ‘hafif, hızlı ve güçlü’ sloganıyla tanıtıldı.

XFCE ve UNIX benzeri işletim sistemleri için hafif bir masaüstü ortamı sunan Pardus 17, kullanıcılara görsel olarak hitap ederken aynı zamanda kullanıcı dostu da. Sistem kaynaklarının düşük kullanımını ve sistemin hızlı olmasını hedefleyen Pardus 17 için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

CPU (64bit mimari) -> En az: 500Mhz, Tavsiye edilen: 1.0 Ghz+

RAM -> En az: 256 MB, Tavsiye edilen: 512 MB+

Gerekli Disk alanı -> En az: 6GB, Tavsiye edilen: 8GB+

En az 640×480 çözünürlüğü destekleyebilen grafik işlemci

Güncel yazılımlar:

Linux Çekirdeği 4.9.0

Firefox 52.2

VLC Media Player 2.2.6

LibreOffice 5.2.7

Thunderbird 45.8.0

OpenJDK 8 Java RE

4.9.0 Linux çekirdeği ile birlikte gelen yeni Pardus’ta donanım parçalarınız sorunsuz ve yüksek performanslı olacak şekilde çalışırken, sistemde Firefox, LibreOffice, Thunderbird, VLC Media Player gibi yazılımların en kararlı sürümleri bulunuyor. Yeni sürüm ile birlikte gelen ‘PXE boot’ özelliği sayesinde birden fazla cihaza aynı anda kurulum yapılabiliyor.

Pardus 17’nin kurulum imaj dosyasını şuradaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.