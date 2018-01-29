Paris Bir Gecede Venedik Oldu, Sular 4 Metre Yükseldi!

Dünyanın en büyük turizm merkezlerinden ve metropollerinden birisi olan Paris bile kötü belediyecilikten nasibini aldı. Şehrin önemli su kaynaklarından Seine Nehri taştı, Paris’in merkez bölgeleri dahil 200 kasaba sel suları altında kaldı. Yaşamın felç olduğu Paris’te hastaneler boşaltılıyor.

Kuzey Yarım Küre, kış mevsiminin en ağır günlerini yaşamaya başladı. Artan yağış miktarları nedeniyle metropollerdeki yaşam adeta askıya alınmaya başladı. Normalde ülkemizin pek çok büyük şehrinde karşılaştığımız bir yağmurda yaşamın felç olması durumu, bu kez Paris’te yaşandı.

Paris’in batısında yer alan Villennes-sur-Seine bölgesinde bazı binaların zemin katları bütünüyle sel sularının esiri oldu. Şehir sakinleri, arabaları yerine tekne kullanmaya başladılar. Paris Polis Merkezi, Seine bölgesinde kano kullanan insanlara ceza vermeye başladı.

Seine Nehri, normal yüksekliğinden kat ve kat daha fazla kabarınca, sular ortalama 4 metre birden yükseldi:

Sienee bölgesinde an itibariyle sadece acil durum teknelerinin dolaşmasına izin veriliyor:

Dünyanın en işlek ve en önemli müzelerinden olan Louvre Müzesi, 4 gün boyunca kapılarını kapatacağını açıkladı. Aynı zamanda Paris’in küresel sembollerinden olan Eyfel kulesi yakınlarında dolaşan tekneler, oldukça ilginç karelerin oluşmasına neden oldular.

Fransa meteoroloji servisinin sunduğu bilgilere göre yaşanan olayın, 1910 yılından beri eşi benzeri görülmemiş bir sel felaketi olduğu anlaşıldı. 1910 yılında Siene bölgesinin alt yapı sistemleri kapatılmış ve şehir tekrar sular altında kalmıştı. Aradan geçen 100 yıldan daha uzun süreye rağmen alt yapıların düzenlenmediği, bu olayla birlikte açığa çıkmış oldu.

Diğer taraftan Fransız petrol devi Total, Marsilya yakınlarındaki La Mede bölgesinde bulunan bir petrol deposunun sızdırma yaptığını açıkladı ve bölgede kirlilik endişeleri artmaya başladı.

İşte Paris’ten objektiflere yansınyan o ilginç kareler: