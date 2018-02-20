Dünyaca ünlü moda ikonu Paris Hilton, Instagram hesabında Xiaomi’nin Powerbank’ini paylaştı.

New York’ta düzenlenen Moda Haftası, geçtiğimiz cuma günü tamamlandı ve geriye birbirinden etkileyici görüntüler bıraktı. Ünlü modacıların 2018 kreasyonlarını tanıttığı, modayla ilgili isimlerin de büyük bir ilgiyle takip ettiği moda haftasına Xiaomi Mi Powerbank’ler damga vurdu.

Dünyaca ünlü moda ikonu Paris Hilton’un elinde bulunan gümüş tasarımlı bir Xiaomi Mi güç bankası, Instagram üzerinden hayat kurtarıcı bir cihaz olarak tanıtıldı. Paris Hilton dışında moda ikonu Bryan Boy, Krystal Bick gibi isimlerin de Instagram hesaplarında Xiaomi Mi powerbank’li mesajlar paylaşmaları normal olarak Xiaomi’nin Amerika pazarında reklam yaptığını düşünmemize sebep oldu.

Paris Hilton, Bryan Boy, Alla Kostromichova, Misshattan gibi isimlerle anlaşan Xiaomi, bu isimlerin Instagram’da fotoğraf paylaşmalarına karşılık bir ücret ödemiş. Elbette bu ücret hakkında resmi bir evrak olmadığı için herhangi bir bilgi bilinmiyor, ancak herkesin aynı anda Xiaomi’nin postunu paylaşması normal bir yolla olamaz.

Instagram Yeni Reklam Kapısı

Instagram, son yılların en başarılı sürecini geçiriyor. Çoğu kullanıcının sosyal medyada Instagram’a kayması, Instagram yıldızlarının reklam yaparak para kazanmasını sağlıyor. Kim Kardashian gibi Instagram fenomenleri, tek gönderi için 250.000 dolar gibi ücretlerle reklam yapıyorlar.

Xiaomi Amerika’da

Xiaomi, son yılların en ünlü markası oldu. Akıllı telefonlarında sunduğu uygun fiyatlarla adından sıkça söz ettiren Xiaomi, yaklaşık 3 ay önce açtığı “Mi USA” Instagram hesabına, modayla uğraşan dünyaca ünlü isimleri doldurmayı başarmış.

Xiaomi, ülkemizde de ilgiyle karşılanıyor. Dünyaca ünlü isimlerin reklamını yaptığı Xiaomi Mi Powerbank’i satın almak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.