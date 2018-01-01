Paris Hilton’un Yeni Yıl İçin Attığı Beyin Yakan Tweet

Yeni yıla veda ederken pek çok kişi mesaj paylaştı. Fakat bunlardan belki de en tuhafı Paris Hilton'un paylaştığı tweet oldu.

Yeni yıla merhaba derken pek çok sosyal medya kullanıcısı 2017 yılına veda mesajlarını ve 2018 yılından beklentilerini Facebook, Twitter gibi platformlar üzerinden paylaştı. Tüm bu paylaşımlar arasından biri, diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekti.

Paris Hilton, geride bıraktığımız yıl hakkındaki düşüncelerini oldukça kafa karıştıran bir mesajla iletti. ‘2017 biterken söylemek istediğim bir şey var…’ yazan Hilton, satırlarca aşağı indikten sonra ise kardeşleriyle birlikte sunduğu reality TV show'un ismi olan That's Hot yazdı.

Paris Hilton’un vermek istediği mesaj çoğu kişi tarafından anlaşılamamış olsa da bazı kişiler Hilton’un Nicole Richie ile birlikte 2003-2007 yılları arasında çektiği The Simple Life programındaki bir slogana gönderme yaptığını iddia etti.

Eskileri anmak her ne kadar güzel bir şey olsa da Hilton çok da akılda kalan bir sözünü paylaşmadığı için anlaşılamamış olabilir. Yine de paylaşan Paris Hilton olunca 50 binin üzerinde retweet ve 130 binin üzerinde beğeni almayı başarıyor.