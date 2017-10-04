Arabayı Tek Başına Kaldırarak Dünyada Viral Olan Çılgın Türk

Park alanının önüne park edip bir de çekmeme konusunda direten komşularının arabasını tek başına kaldıran Hakan Acar'ın videosu viral oldu.

Ülkemizin her köşesinde park sorunları yaşanıyor, ancak tek sorun yaşayan ülke biz değilmişiz. İngiltere’de yaşanan bir olayda teyzesinin park yerinin önüne park eden bir aracı çekerek tüm dünyanın gündemine oturan Hakan Acar, komşuları ile yaşanan park sorununu bu şekilde çözdü.

Dünya basının “Türk Hulk” olarak tanıttığı vücut geliştiricisi Hakan Acar, arabayı park alanından çekmeyeceğini savunan komşusuna sinirlenerek park halinde el freni çekik arabayı kaldırarak kenara çekti.

Komşularının kasıtlı olarak aracı oraya koyduğunu belirten Acar, araçlarını kenara çekmediklerine sinirlenince arabayı kendisinin çekmek zorunda kaldığını belirtti.

Vauxhall Corsa’nın önünü havaya kaldırarak tek başına arabayı ittirmeyi başaran çılgın Türk'ün görüntüleri internette kısa sürede viral olmayı başarırken, komşunun şikayeti üzerine polis, Acar hakkında soruşturma başlattı.

Acar, yaptığı açıklamada komşularına arabayı hareket ettirmelerini yoksa kendisinin hareket ettireceğini söylediğini belirtti. “Teyzemizi engellemek için kasıtlı olarak oraya koymuşlardı. Bir intikamdı, çünkü park ettiği yeri sevmiyorlar ve bu adil değil” diyen Türk Hulk, arabayı çektiği anı bu şekilde açıkladı:

“El freninin çekili olmasından endişelendim. Ön veya arka tekerlekten çekiş olmadığına bakmaya başlıyordum ki biraz kaldırınca araç hareket etmeye başladı” dedi.

Acar daha önce 8.5 tonluk tırı bile çekebildiği için bu aracın onu zorladığını sanmıyoruz.