Kaza Yapan Alkollü Tesla Sürücüsü Suçu Otopilota Attı!

Park halindeki bir itfaiye aracına çarpan bir Tesla sürücüsü, yasal sınırın iki katı alkollü çıkınca araç otomatik pilottaydı diyerek suçu Tesla'nın üzerinde atmaya çalıştı. Elbette ki bu savunma araç sahibinin tutuklanmasına engel olmadı.

Şu ana kadar sürücü kusuru ile gerçekleşen trafik kazalarında hatalı sürücünün suçunu inkar etmek için çeşitli bahaneler bulduğunu görmüştük. Fakat Birleşik Devletler’in Kaliforniya eyaletindeki bir sürücü, gerçekleştirdiği trafik kazası için daha önce hiç kullanılmamış bir bahane üretti.

Culver şehrindeki park halinde olan bir itfaiye aracına çarpan sürücü, yasal limitin iki katı alkollüydü. Fakat sürücü kaza ile ilgili yaptığı savunmada aracı kendisinin sürmediğini, aracın otomatik pilotta olduğunu ve bu nedenle aracı kontrol etmediğini, dolayısı ile ‘ayık’ olması gerekmediğini söyledi.

Otomobil teknolojileri oldukça gelişti. Otomobillerimiz artık bulunduğumuz şeritleri algılıyor, çevremizdeki araçlarla mesafemizi algılıyor, kendi kendine aracı park ediyor. Bunlar güzel gelişmeler. Fakat Tesla bile her fırsatta araçlarının tamamen otonom olmadığını ve araç sorumluluğunun sürücüde olduğunu belirtiyor.

Washington Post’a açıklamalarda bulunan bir Tesla sözcüsü, otomatik pilotun yalnızca tamamen dikkatli olan sürücülere yardımcı olmak amacı ile tasarlandığını belirtti. Aşağıdaki videoya bir göz atarsanız, Tesla’nın sürücüleri kazalardan nasıl koruduğunu görebilirsiniz. Eğer şoför aracın uyarısını göz ardı etseydi, muhtemelen o da kaza yapacaktı.

Tesla kurucusu ve CEO’su olan Elon Musk, gelecekte otomobillerin tam anlamı ile otonom olabileceğini söylüyor. Musk’ın söylediğine göre gelecekte gösterge paneline bakmamız gerekmeyecek, yolculuk sırasında film izleyebilecek, arkadaşlarımız ile sohbet edebilecek hatta uyuyabileceğiz; fakat gelecekte.

Yetkililer kaza yapan Tesla’nın sahibini alkollü halde araç kullanmak ve kaza yapmak suçundan tutukladılar. Araçlar otonom dahi olsa yasalara göre sürücülerin alkollü olmasına izin verilmiyor. Bunun dışında Tesla, dilerse aracın verilerine ulaşarak kaza esnasında otomatik pilotta olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilir.