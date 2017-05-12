Park Halindeyken Alev Alan BMW'lerin Sırrı Çözülemiyor!

Park halindeyken kendi kendine tutuşan BMW'ler, son yıllarda çok sık yaşanmaya başladı. BMW'nin kabul etmediği sorun, kullanıcıların iyiden iyiye canını sıkmış durumda.

Lüks araba denildiğinde aklımıza ilk gelen markalardan birisi olan BMW’lerin, son yıllarda ortaya çıkan çok önemli bir sorunu olduğu düşünülüyor. Otomobiller, park halinde ve motoru durmuşken ateş alıyor. Alman mühendisliğinin ürünü BMW’lerin neden böyle hata ile karşılaştığı bilinmiyor. ABD’de son 5 yıl içerisinde 40 arabanın kendi kendine alev aldığı rapor edildi.

ABC'nin haberine göre araçlar, 1 ila 15 yaş aralığındalar. Üstelik yangın vakaları yalnızca Amerika’da değil, tüm dünyada yaşanıyor. Güney Kore’de benzer konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. BMW’nin bu suçlamalara karşı tepkisi ise sert. Kesinlikle kendi hatalarının olmadığını belirten BMW, yanlış bakım veya kemirgenlerden oluşan bir sonuç olabileceğini belirtiyor.

Güney Kore’de bir dizi BMW arabasının yangın ile anılmasının ardından hükümet soruşturma açtı ve sonucunda yakıt sızıntısı tespit etti. Bu olayın ardından 1.700 aracı geri çağıran hükümet, BMW’ye karşı yapılan en somut adımlardan birisini atmıştı. Yine de kendi kendine yanan araçlara neyin sebep olduğu tam olarak bilinmiyor.

BMW’nin farklı modellerinde ortaya çıkan yangın sorununun aracın tamamıyla kapalı bir haldeyken yaşanması, sorunun fabrikasyon süreciyle alakalı olduğu ihtimalini doğuruyor.

Sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Sizce bu olayda suçlu BMW mi, yoksa ülkelerin kendi markalarını daha çok satabilmek için BMW’ye yapmış olduğu karalama kampanyası mı?

Not: Amerika’da çok fazla araba firması var ancak Güney Kore’de en ünlü araba firmaları Hyundai ve KIA markaları.