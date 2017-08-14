Parkinson Hastalığının Tedavisi Uzayda Bulunacak!

Parkinson hastalığına yeni tedaviler bulmak için araştırmacılar, deneylerine uzayda devam edecekler.

Araştırmacılar, Parkinson hastalığının LRRK2 olarak adlandırılan proteinlerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderecekler. Uzay istasyonunda sağlanan koşullar, hastalık proteinin incelemesine ve üzerinde deneyler yapılmasına olanak tanıyacak. Deneyler için gerekli materyaller, SpaceX Dragon kapsülü yardımıyla gönderilecek.

Çalışma, Parkinson Araştırması için Fox Kurumu ve Uzay Bilimi Merkezi (CASIS) ortaklığıyla gerçekleştirildi. LRRK2, diğer proteinleri değiştiren bir protein türüdür. Bu yüzden de LRRK2'yi kodlayan gendeki mutasyonların bazı insanlarda Parkinson hastalığına neden olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar, LRRK2'nin etkisini yavaşlatmak ya da aktivitesini bloke etmek için ilaç geliştirmenin Parkinson'u önlemeye ya da ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olabileceği hipotezini ürettiler.

Fakat bilim insanlarının yeni bir ilaç geliştirebilmeleri için proteinin yapısını tam anlamıyla bilmeleri gerekiyor. Yapısının detaylı bir görünümünü elde etmenin bir yolu, LRRK2 kristallerini özel laboratuar ortamında büyüterek incelemekten geçiyor. Bununla birlikte araştırmacıları dünya üzerinde deney yapmaları konusunda zorlayan en büyük etken "yer çekimi". Yer çekimsiz ortamda veya ayarlanabilir yer çekimiyle çok daha başarılı sonuçlara ulaşılacağı düşünülüyor.

LRRK2 projesinde yer alan Oxford Üniversitesinden Sebastian Mathea, projeyler ilgili bir basın konferansında, "Kristallerimizin kalitesi, dünya üzerinde yeterince iyi değil." dedi. Araştırmacılar, uzaydaki yer çekimsiz ortamda kristallerin daha kolay büyüyebileceğini düşünüyorlar. Bu sayede de kesin bir şekilde inceleme gerçekleşebilecek. İnceleme yapıldıktan sonra ise kristaller tekrar dünyaya gönderilecek ve araştırmalar tüm hızıyla devam edecek.