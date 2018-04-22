Ekrana Dokunmadan Snapchat Kaydı Yapmanın Kolay Yolu

Sosyal medya mecraları ve etkili fotoğraf çekme yöntemleri, giderek bizim için daha önemli bir hal alıyor. Bu bağlamda size önereceğimiz oldukça kolay yöntem sayesinde, Snapchat içeriklerinizi çok daha profesyonel çekebileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Snapchat, özellikle gençler tarafından popüler olarak kullanılıyor. Gelişmekte olan bu anlık mesajlaşma uygulamasının tek eksi tarafı, video ve fotoğrafları çekerken ekrana dokunma zorunluluğu olarak gösteriliyor. Bu bağlamda size birkaç adımda sunacağımız yöntem sayesinde iOS cihazlarınızda, ekrana dokunmadan Snapchat kayıtları yapabileceksiniz.

1. Öncelikle Ayarlar'a girerek Genel sekmesine tıklayalım

2. Genel sekmesinde, Erişebilirlik menüsüne ve ordan AssistiveTouch basamağına dokunun

3. Muhtemelen kapalı olan AssistiveTouch butonunu etkinleştirin

4. Butonu etkinleştirdikten sonra ekranda çıkan logoyu görebilirsiniz

5. Evet AssistiveTouch'ı oluşturduk, sıra Yeni Bir Hareket Yartmakta

6. Ekranda şekildeki gibi bir daire oluşturabilirsiniz

7. Ardından yarattığınız şekle, bir isim verin

8. Ayarlar sekmesindeki işimiz sona erdi, sıra Snapchat kaydı yapmakta

9. Snapchat ekranınızdan AssistiveTouch'u açarak yıldız logosuna dokunun

10. Sonrasında oluşturmuş olduğunuz hareketi seçin

11. Kayıt tuşunun üzerine getireceğiniz hareket butonunuz sayesinde, temazsız bir şekilde Snapchat içerikleri oluşturabilirsiniz

12. Aynı şekilde AssistiveTouch'u kullanmaktan vazgeçerseniz Ayarlar sekmesinden kapatmanız da mümkün

Adım adım anlattığımız, oldukça kolay olan yöntem sayesinde daha etkili videolar çekerek, insanların 'Elleri havada nasıl video çekebiliyor ki?' diye düşünmelerine sebep olabilirsiniz. Özellikten memnun kalmadınız veya sıkıldınız mı? Kapatması sadece bir dokunuşunuza bakar.