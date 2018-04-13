Parmak İzi Okuyucular, Neden Yüz Tanıma Özelliğinden İyi?

Bildiğiniz üzere yeni bir teknoloji olarak yüz kilidi ile karşı karşıyayız. Peki ilk çıkışında büyük yankı uyandırmasına rağmen neden parmak okuyucular, yüz tanıma özelliğinden daha çok tutuldu?

Yüz kilidini kullanmak eğer eldiven takmışsanız veya elleriniz ıslak ise evet harikadır ancak parmak izi sensörleri kimlik doğrulama açısından daha güvenli olarak kabul ediliyor. Bu bağlamda aslında son zamanlarda çıkan birçok akıllı telefon, yüz tanıma özelliğini barındırıyor. Ancak kullanıcılar arasında yapılan anket sonucu, birçok kullanıcının yüz tanıma özelliği yerine, parmak izi sensörü kullandığı ortaya koydu. Peki neden parmak izi sensörüne böyle bir rağbet vardı?

Aslına bakılırsa yüz tanıma özelliği, birçok nedenden dolayı oldukça iyidir. Tamamen zahmetsizdir çünkü yapmanız gereken tek şey ekrana bakmaktır. Bu yöntem ile PIN kodu girmek veya parmağınızı doğru okutmak zorunda kalmaksızın, ekran kilidini kolay bir şekilde açabilirsiniz. Diğer bir yandan yoğun ışık altındaysanız, telefonunuz sizi görmekte zorlanabilir. Aynı şekilde sinema veya toplantıda bu özellik işinize pek yaramayacaktır.

Parmak izi sensörünün de kendine göre iyi, hatta oldukça kullanışlı yönleri vardır tabi ki. Özellikle en son gelişmeler ile birlikte ekranın herhangi bir yerine dokunarak parmağınızı okutma işlevi kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Bu yöntemin kötü tarafı ise eldiven giymeniz veya elinizin ıslak olması durumunda kilidi açamamanızdır.

Her iki özelliği de değerlendirdiğimizde, en iyi güvenlik çözümü iki yöntemi birden kullanmaktır. Ancak aralarından birini seçmek zorunda olan kullanıcıların, çoğunluklu olarak parmak izi sensörünü seçtiğini söyleyebiliriz. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi yöntemi, hangi sebep ile kullanıyorsunuz?