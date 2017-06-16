Ekranı Parmak İzi Okuyan Telefon Sızdırıldı

Uzun süredir Apple ve Samsung'un yapacağı konuşulan ekrana gömülü parmak izi okyucusunu ilk yapan şirket Çinli üretici Oppo oldu.

İlk olarak ekrana gömülü parmak izi okuyucunun Samsung Galaxy S8 modeliyle geleceğine yönelik çeşitli bilgiler paylaşılsa da ortaya çıkan raporlar, Samsung'un başta Galaxy S8'in parmak izi okuyucusunu ekrana dahil etmeyi düşündüğünü ancak daha sonra bu teknolojiden vazgeçtiğini gösteriyordu. Şimdi ise Samsung'un bu teknoloji Galaxy Note 8 modelinde kullanacağı konuşulurken Apple kanadında da iPhone 8 ile birlikte ekrana dahili parmak izi okuyucunun entegre olacağı söyleniyor.

İki büyük teknoloji devi için söylentiler bir yana dursun Çinli üretici Oppo'nun yeni telefonu Oppo X9 Plus sızdırıldı. Üstelik ortaya çıkan sızıntılar, cihazın ekranına entegre bir parmak izi okuyucunun olduğunu gösteriyor. Yani kısacası Apple ve Samsung'un bir süredir yapamadığını Çinli Oppo şirketi yaptı diyebiliriz.

Oppo X9 Plus'ın 28 Haziran'da Shangai Mobile World Congress 2017 fuarı kapsamında tanıtılması bekleniyor. Şimdilik ufukta başka bir cihazın görünmemesiyle birlikte büyük ihtimal ekrana entegre parmak izi okuyucusu olan ilk cihaz Oppo X9 Plus olacak.