Parmak İzi Sensörü Ekrana Gömülü Gelen İlk Telefon: Xplay 7

Parmak izi sensörünün ekrana gömülü gelmesi, birçok akıllı telefon şirketinden bekleniliyordu. Ancak Çinli şirketler bizleri bir kez daha şaşırttı ve parmak izi sensörünün ekrana gömülü olduğu ilk telefon, Vivo markasından geldi.

Çinli üretici Vivo, Qualcomm'un yeni nesil parmak izi sensörlerinin, ekranlarına gömülü olduğu telefonlarının prototiplerini sergiledi. Sızdırılan telefon fotoğraflarından da görebileceğimiz üzere cihazın dokunmatik ekranında bir parmak izi sensörü bulunuyor, ayrıca arka kısımda da yeni yeni görmeye alıştığımız çift kameradan ziyade üç kamera kullanılıyor.

Vivo Xplay 7'yi (aynı zamanda X20 olarak da biliniyor) bizlere gösteren görseller bugün ortaya çıktı. Cihaz, ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olan ilk telefon olacağını doğruladı. Sızdırılan görseller sayesinde cihazın neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz, üstelik bu tasarım size pek de yabancı gelmemediyse, yanılmıyorsunuz. Cihazın tasarımı gerçekten de Note 8'i andırıyor.

Xplay 7'nin arka yüzünde ise oldukça ilginç bir kamera tasarımı bulunuyor. Bu görüntüleri Weibo'ya yükleyen kaynak, cihazın arka kısmında 3 adet kamerası olacağını iddia ediyor. Arka kısımda bulunacak 3 kamera ile ne yapılacağı konusunda herkes epey meraklı gözüküyor.

Şu anda cihazın donanımıyla ilgili bilebildiğimiz 2 şey var. Bunlar parmak izi sensörü ve arka kısımda bulunacak 3 kamera. Ancak ekrana gömülü parmak izin sensöründen yola çıkarsak cihaz, üst seviye bir telefon olarak karşımıza gelebilir. Telefonun tanıtım veya satış tarihleri de henüz belirsizliğini koruyor.