Parmak İzi Tarayıcıyla Gizliliğinizi Koruyun

Dijital çağda gizlilik ve güvenlik iki önemli konu. Parmak izi tarayıcı özelliğini kullanan bu 8 uygulama ile hem güvenli kalabilir hem de gizliliğinizi koruyabilirsiniz!

Parmak izi okuyucular Android cihazlarda artık iyice yaygınlaştı. Birçok uygulama, şifreli doğrulama yerine parmak izi tarayıcıyı tercih ediyor. Android 6.0 Marshmallow ve üstü bir versiyon kullanıyorsanız, muhtemelen telefonunuzdaki çoğu uygulama bu doğrulama sistemine uygun. Peki bu doğrulama sistemini çok orijinal bir şekilde kullanabileceğiniz uygulamaların olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bu uygulamaların varsayılan parmak izi API’sini kullanarak her seferinde doğrulama istemediğini? İşte sizin için seçtiğimiz 8 uygulama!

1-App Lock

App Lock, istediğiniz uygulamayı parmak izinizle açıp kapayabilmenizi sağlıyor. Toogle özelliği ile kullanımı çok kolay. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2-Dactyl

Kamera uygulamaları için kullanabileceğiniz program, gayet akıllı bir uygulama. Yalnız kullanabilmek için erişilebilirlik erişimini aktifleştirmeniz gerekiyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3-Fingerprint Quick Action

Google Pixel’de parmak izi tarayıcıyı kullanarak bildirim panelini gösteren bir özellik mevcut. Fingerprint Quick Action, bu özelliği tüm cihazlarda kullanılmasını sağlıyor. Yine erişilebilirlik erişimini aktif etmeniz yeterli. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

4-Focus Gallery

Focus Gallery, fotoğraflarınızı ve galerinizi korumak için birebir! Applocker programlardan bıktıysanız, yalnızca galerinize odaklanan bu uygulamayı bir deneyin derim. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

5-LastPass

LastPass, herkesin kullanabileceği bir şifre yönetim programı. Kullanımı kolay, multi-platform özelliğine sahip ve üstelik tüm şifrelerinizi parmak izi şifreleme özelliği ile koruyor! Ekstra güvenli bir program. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

6-Journey

Günlükler ve gündelik notlar, ileri derecede kişisel bilgiler içeriyor. Bu tarz verilerin korunması, kişiel verilerin gizliliği açısından çok çok önemli. İşte Journey, size parmak izi tarayıcı özelliği ile bu hizmeti sağlıyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

7-Solo Photo

Dijital Çağda hiçbir şey, bir başka kişiye akıllı telefonunuzda tek bir resim göstermek için uzattığınızda, istemediğiniz fotoğrafları görmesi kadar sinir bozucu olamaz. Solo Photo ile bu stresi aşabilirsiniz! Bu, Focus Gallery’de premium bir özellik. Hala ücretsizken Solo Photo’yu edinin derim! Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

8-Ödeme Yazılımları

Para transferi, dijital ortamın en önemli güvenlik ve gizlilik problemi yaratan konusu. Google Play Store, kendi ödeme sistemi içine entegre bir doğrulama sistemi kullanıyor. Başka para transferleri için, akıllı telefonunuzda aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz. Uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.