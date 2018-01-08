Parmak ucunuzu kulağınıza götürerek bileklik üzerinden gelen titreşimleri ses olarak algılamanızı sağlayan Sgnl bilekliği, CES 2018’de tanıtıldı.

Samsung’un deneysel C-Lab bölümünden bir spin-off projesi olarak çıkan Sgnl bilekliği, CES 2018’de karşımıza çıktı. Kolunuza bir saat gibi taktığınız bileklik, telefonu kulağınıza götürmeden konuşmanıza olanak tanıyor. Güney Kore merkezli Innımdle Lab tarafından geliştirilen cihaz, telefona bluetooth üzerinden bağlanıyor. İçinde bulunan bir mikrofon yardımı ile sesinizi karşıya ileten Sgnl bilekliği, parmağınızı kulağınıza götürerek karşıdaki kişinin sesini almanızı sağlıyor.

Parmağınızı bir telefon alıcısına çeviren akıllı bilekliğin Mart ayında sevkiyata başlayacağı düşünülüyor. Hemen hemen her akıllı telefonla uyum içinde çalışabilen bileklik, yapılan testlere göre son derece başarılı ses iletiyor gibi gözüküyor. Çocukken elimizi telefon yapıp konuşuyormuş gibi yaptığımız zamanları gerçeğe çeviren Sgnl bilekliği, bu özelliğinin dışında fitness izleme ve bildirim özelliklerine sahip.

Ses titreşimlerini kayışın alt kısmından elinize, oradan da dokunduğunuz kulağınıza ileten Sqnl, üzerinde hoparlör bulunmadığı için sizin dışınızda kimsenin konuşmanızı duymamasını sağlar. Bileklik, Android 4.4 veya iOS 9’un üzerindeki işletim sistemlerini destekliyor. 200 mAh bataryası bulunan Sqnl’in yaklaşık 3.5 saat konuşma süresi ve 4 gün boyunca bekleme süresi bulunuyor.

Gelecekte, Sqnl bilekliğinin prensibini kullanan pek çok farklı cihazın çıkacağını düşünüyorum. Belki de kulağımızın hemen yanına eklenen bir çip sayesinde telefona bile gerek duymadan her türlü aramayı yapacak, akıllı gözlüklerimizle konuştuğumuz kişiyi karşımızda görebileceğiz.