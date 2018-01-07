Parodi Kripto Para Dogecoin Şimdi de 2 Milyar Doları Aştı

Yaklaşık 2-3 gün önce haberini yaptığımız; parodi olsun diye üretilen Dogecoin'in piyasa değeri 2 miyar doları geçti. İlginç kripto para hafta sonu yaşadığı yüksek değerleme ile kripto para piyasasına damgasını vurdu.

2013 yılında şaka amaçlı yaratılan ve maskot olarak Japon shiba inu köpeğini kullanan Dogecoin yeni yıla girilirken 1 milyar dolar piyasa değerine ulaşmıştı. Hatırlayacağınız üzere bu durumun ilginçliği biz de yaptığımız haberle sizlere duyurmuştuk. Muhtemelen medyada çıkan haberler nedeniyle Dogecoin, yükselişini devam ettirerek yeni bir eşiği daha geçti. Dogecoin şuanda 0.018 dolardan işlem görüyor.

Dijital paranın kurucularından Jackson Palmer, Dogecoin'e gösterilen ilginin, kripto para pazarında yaşanan geniş çaplı pohpohlanmanınbir göstergesi olduğunu söyledi. Palmer, "Yazılımı istikrarlı ve güvenli tutmak için Dogecoin Core geliştirme ekibine çok fazla inancım var, ancak genel olarak kriptokrasi piyasa hakkında belirleyici oluyor" dedi.

Öte yandan kripto paraların geneline ilişkin 'balon' eleştirileri devam ediyor. Son olarak Wall Street ekonomistlerinden Paul Donovan yaptığı açıklamada Bitcoin'in iki yıl içerisinde yirmi kat artışının ve herhangi bir temel ekonoik desteğe sahip olmamasının bunların kesinlikle balon olduğunu belirtti.