Parrot'dan Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Yeni Drone

Doğal bir felaketin ardından (kasırga, tsunami ve deprem gibi) hayatta kalanlara ulaşmak oldukça zor olabilir. Bunu dikkate alan Parrot, Bebop Pro Termal adlı yeni dronunu piyasaya sürdü.

Maria Kasırgası'nın vurduğu ve halkın çoğunun elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı Porto Riko, son ayların en çok konuşulan ülkelerinden. Doğal felaketler birçok ülkede büyük felakete yol açıyor ve arama kurtarma çalışmaları, güç kaynaklarının yetersizliği sel ve bozuk zemin gibi sebeplerden dolayı aksayabiliyor.

Drone üreticisi Parrot, bu tip felaketler karşısında arama kurtarma çalışmalarına destek sunması amacıyla termak bir kamerayla donatılmış yeni dronu Bebop Pro Termal'i tanıttı. Bu yeni drone, harap olmuş alanlar üzreinde uçabiliyor ve güncel durum bilgilerini ve ısıya duyarlı kamerası sayesinde muhtemel yaşam içeren alanları yetkililere anlık olarak bildiriyor.

Bin 500 dolarlık Parrot Bebop-Pro Termal arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra inşaat, denetim ve kamu güvenliği gibi alanlarda da yardımcı oluyor. Ayrıca doğal felaketlerden başka olarak yangın esnasında hala sıcak olan bölgeleri de belirleyebiliyor.

Parrot, diğer yandan çiftçiler için de yeni bir drone üretti. Bir bavula sığacak kadar küçük olan Bluegrass drone, 5 bin dolar fiyatında olacak. Yeni drone 25 dakikalık şarjla 30 hektarlık bir alanı gözlemleyebilecek. Bluegrass drone, hem ürünlerin sağlığını denetleyebilecek hem de hayvancılık yapanlar için hayvanlara göz kulak olmakta yardımcı olacak. Fransa merkezli şirket olan Parrot, 700 aşkın çalışanının yarısını AR-GE alanında istihdam ediyor. 1994 yılında kurulan şirket hem kullanıcılar için hem de ticari alanlar için drone üretimleri gerçekleştiriyor. Parrot'un bu yeni dronları hakkında siz ne düşünüyorsunuz, sizce de çok akıllıca üretilmiş araçlar değil mi?