Yüzlerce, hatta binlerce yıldan beri süren binaları ziyaret etmek büyüleyici olsa da, bu yerlerin en iyi dönemlerinde neye benzediklerini ve onların olmadığı dönemleri hayal etmek bazen zor oluyor. Bu GIF'ler size bu tarihi yapıların nasıl oluştuğunu ve en şaşalı dönemlerinde nasıl göründüklerini gösteriyor.

Luke Doyle tarafından Expedia için yapılan GIF'ler insanlık tarihi için oldukça önemli olan antik yapıların en güzel dönemlerini bize gösteriyor. Bildiğiniz gibi savaşlar, hava şartları ve bireysel tahribatlar antik kalıntıların yüz yıllar boyunca büyük zararlar görmesine yol açtı. Ancak bu yapılar modern dönemde her ne kadar koruma altına alınsa da kendini bilmezler ve Orta Doğu'da olduğu gibi terör örgütleri tarafından tahrip edilmeye devam ediyor. Bazı araştırmacılar bize bu yapıların ne kadar güzel olduklarını şöyle hatırlattı:

1- Partenon (M.Ö. 447 yılından kalma tapınak)

Patenon Atina'da deniz seviyesinden 156 metre yükseklikte bulunan Akropolis Tepesi'nde yer alıyor. MÖ 447 yılından kalma tapınak cennet, akıl, sanat, savaş ve barış tanrıçası Pallas Athena'ya adanmak için inşa edildi ve 1687'de gerçekleşen büyük savaşta hasar gördü ancak tam olarak yıkılmadı. Bugün, Atina'nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2- Nohoch Mul Piramidi (Coba) (M.Ö. 100 – MS 100)

Coba, Yucatan Yarımadasında bir Maya kenti olarak biliniyor. Çağımızın başlangıcında inşa edilen kent 600 yıl boyunca zirvedeki yerini alarak 50 bin insana ev sahipliği yaptı. 16. yüzyılda İspanyol fetihleri ​​sırasında, şehir büyük zarar görerek bir kalıntı haline geldi.

3- Luksor Tapınağı (Mısır M.Ö. 1380)

Luksor Tapınağı, antik Mısır'daki en önemli ve etkileyici binalardan biridir.

4- Jüpiter Tapınağı (İtalya M.Ö. 200)

Roma tanrılarından Jüpiter'e adanmış olan bu tapınak, Vezüv'ün eteklerinde yer alan Pompeii şehrinin dini merkeziydi. Bir volkan patlamasına maruz kalan yapı şimdilerde her yıl 3 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

5- Milecastle 39 (Hadrian Duvarı'nın bir parçası)

Roma İmparatoru Hadrian, imparatorluğunu korumak için İngiltere batı kıyısına bir duvar inşa etti. Zamanla yıkılan eserden birkaç kalıntı kalsa da bu GIF çok açık biçimde eski günleri bize gösteriyor.

6- Güneş Piramidi (Meksika M.S. 200)

Teotihuacán şehri, 1. ve 7. yüzyıllar arasında inşa edilmiş 125 bin nüfusa sahip bir yerleşim yeriydi. Bugüne kadar büyük bir gizem olarak kalan şehir hakkında bilinen en net şey harika tapınaklar. Özellikle büyük Güneş Piramidi, 225 metrelik genişliği 72 metrelik yüksekliğiyle göz alıyor.

7- Largo Arjantin Kutsal Alanı

Roma'da, Champs de Mars'ın bir zamanlar dört tapınağı vardı. Bugünkü Fortune Tapınağı olarak da bilinen Tapınak M.Ö 100'lü yıllarda inşa edildi. 18 sütundan oluşan yapının alt tarafı hala ayakta duruyor.