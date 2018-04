Partnerinizle Oynayabileceğiniz Mükemmel Bir Oyun: A Way Out

Eğer eşinizle ya da sevgilinizle ilişki danışmanlarına bir ton para vermek istemiyorsanız, size bir önerimiz var, joysticklerinizi kapın ve 'A Way Out' oynayın.

Geçen ay PC, PS4 ve Xbox One için çıkan A Way Out, iki karakterin Vincent ve Leo'nun hikayesini anlatan, hapishaneden kaçmaya çalışan iki kişiyi canlandırdığınız bir oyun. Oyunu iki kişi oynamak bir seçenek değil, bir zorunluluk. Partneriniz ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızla bu oyunu oynayabilirsiniz, o kişi belki de anneniz olur size kalmış. Biriniz Vincent'ı ve diğeriniz Leo'yu oynayacaksınız. Oyunda bulmacaları çözmek ve saldırı tüfeğiyle kendinizi korumak zorundasınız. Amacınız ise adından da anlayacağınız gibi maksimum güvenlikli bir hapishaneden kaçmak.

A Way Out'un çifltler için harika bir oyun olmasının bir sebebi var. Öncelikle oyununun oynanış stili hiç de zor değil, oyuncu olarak çok az bir deneyiminiz olsa bile oyunun hikayesine kendinizi kaptırıp gidebilirsiniz. Oyun, genel olarak sizi işbirliğine zorluyor. Biriniz bir kaçarken kamyonu sürüyorsa, diğeri polis arabalarını ele geçirmelidir. Kendinizi Prison Break'in bir bölümünde gibi hissetmeniz de kaçınılmaz.

Oyun oynarken eşinizle (ya da sevgilinizle) kavga etmeniz olası ve oyun süresince tartıştığınız kadar oyuna kafa patlatmanız da önemli. Oyuna kusurlu ancak sempatik bir çift olarak başlamalısınız, biriniz diğerine ne yaptığını söylemeye çalıştığı zaman öteki 'bana karışma' demeli. Performansınız kötü olsa bile umursamayın, birlikte vakit geçiriyorsunuz. Siz ve herhangi bir sevdiğiniz insan evde baş başa kalmayı düşündüğü zaman dizi izlemek yerine bu oyunu oynamanızı şiddetle öneririz. Şimdiden iyi eğlenceler.