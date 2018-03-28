Pasaport ve Ehliyet İşlemleri - Nüfus Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı, pasaport ve ehliyet gibi çok önemli işlemlerin 2 Nisan’dan itibaren Nüfus müdürlüklerinde yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 Nisan’dan itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemlerinin nüfus müdürlüklerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Daha yüksek standartlarda ve hızlı işlem yapabilmek adına böyle bir sisteme geçtiklerini belirten Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredildiğini belirtti.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır” dedi. Teknolojinin kolaylıklarından dolayı eskide ısrar etmenin bir anlamı olmadığını söyleyen Soylu, bu şekilde diretmenin mekandan ve maliyetten israf oluşturduğunu belirtti. “Gelişen teknolojiyi devlete entegre etmek, kamuyu durağanlıktan kurtarmak, kamu hizmetini daha düşük zaman ve para maliyetiyle gerçekleştirmek, modern zamanlarında temel hedeflerinden biri olmalıdır” diyen Soylu, kamu hizmetlerini daha sade bir düzene sokmak istediklerini belirtti.

Yapılan incelemelerde kamu hizmetlerinde toplam 2 bin 185 farklı belge isteminin olduğunu belirten bakan Soylu, şu ana kadar bunlardan 754 tanesini kaldırdıklarını ve bu sayının daha da azalacağını belirtti. Pasaport ve sürücü belgesi gibi kamu alanında önemli yeri olan işlemleri tek bir çatı altında toplamak isteyen İçişleri Bakanlığı, bu amacına 2 Nisan’dan itibaren ulaşmış oluyor.

Sistemler Sıkışabilir

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gelen bu iki yeni işlem sistemlerin sıkışmasına neden olabilir. Zaten halihazırda çipli kimlik işlemleri ile yoğun olan Nüfus Müdürlüğü, bu yoğunluğun üzerine pasaport ve ehliyet işlemlerini de almış oldu. Şu ana kadar 20 milyon 500 bin kişinin kimliğini dağıtmayı başaran Nüfus Müdürlüğü, daha 60 milyon insana nüfus dağıtacak.

Bakan Soylu, yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktasının 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktasının ise 596 merkezden 690 merkeze çıktığını belirtti. Emniyet Müdürlüğü’nün üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltacak bu durumun halka nasıl yansıyacağını 2 Nisan’dan sonra göreceğiz. Bakanlık, yüksek yoğunluğa karşı yeni çalışanlar işe almak zorunda kalabilir.