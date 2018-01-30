Pasaportsuz ve Vizesiz Yolculuk Dönemi Başlıyor!

Davos’ta düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ele alınan konulardan bir tanesi de yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan pasaportsuz yolculuk ve ‘dijital kimlik’ projesiydi.
Uzmanlara göre bunların hayata geçirilmesi için gerek duyulan tüm teknolojiler mevcut. Pasaportların ve kimliklerin vadesinin dolmasının an meselesi olduğunu belirten uzmanlar, başta havayolu olmak üzere kıtalararası yolculukların, vizesiz daha güvenli ve konforlu olacağını belirtiyorlar. Fakat bunun için öncelikle retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik verilerimizle birlikte ekonomik durumumuz, iş hayatımız, adli sicilimiz ve sosyal hayatımıza yönelik binlerce bilginin dijitalleştirilip paylaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor.
Dijital kimliğin oluşumu ve sonrasında yaşanacak gelişmelere sırayla bakacak olursak:
- Yolcu, telefonuna indireceği uygulama ile biyometrik bilgilerinin dahil olduğu dijital bir kimlik oluşturacak.
- Blockchain (Blok Zinciri) teknolojisi yardımıyla onaylanacak bu kimlik, talep eden tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.
- Yolcu, gideceği yerle ilgili adres bilgisinin yanında kendisiyle ilgili birçok bilgiyi paylaşacak. Bu bilgiler ışığında bir ‘risk profili’ oluşturulacak.
- Risk profili uygun olan yolcu, pasaport kontrolüne geçmeden havaalanını, hızlı koridorları kullanarak hızlıca terk edecek.
- Pek çok kez güvenli yolculuk yapan yolcu, ‘Tanınan ve Güvenilen Yolcu’ statüsüne girecek ve yeni yolculuklarında bir denetime maruz kalmadan ilerleyebilecek.