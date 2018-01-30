Pasaportsuz ve Vizesiz Yolculuk Dönemi Başlıyor!

Eğer ‘Tanınan ve Güvenilen Yolcu’ statüsündeyseniz, pasaporta ve vizeye gerek kalmadan yolculuk yapabileceksiniz.

Davos’ta düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ele alınan konulardan bir tanesi de yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan pasaportsuz yolculuk ve ‘dijital kimlik’ projesiydi.

Uzmanlara göre bunların hayata geçirilmesi için gerek duyulan tüm teknolojiler mevcut. Pasaportların ve kimliklerin vadesinin dolmasının an meselesi olduğunu belirten uzmanlar, başta havayolu olmak üzere kıtalararası yolculukların, vizesiz daha güvenli ve konforlu olacağını belirtiyorlar. Fakat bunun için öncelikle retina, DNA, damar yapısı ve parmak izi gibi temel biyometrik verilerimizle birlikte ekonomik durumumuz, iş hayatımız, adli sicilimiz ve sosyal hayatımıza yönelik binlerce bilginin dijitalleştirilip paylaşılabilir hale getirilmesi gerekiyor.

Dijital kimliğin oluşumu ve sonrasında yaşanacak gelişmelere sırayla bakacak olursak: