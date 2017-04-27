ABD, Kuzey Kore'ye Karşı Balistik Füze Testlerini Başlattı!

ABD, hem kendine hem müttefiklerine gelen tehditlere karşı hazırlıklarını hızlandırıyor. ABD donanması, bir uçak gemisini Kuzey Kore adasına yaklaştırdıktan sonra en güçlü füzelerinden birini bu sabah test etti.

Bugün içinde bulunduğumuz haftanın 4. günü ve neredeyse her gün gittikçe artan gerilim sonucunda çok ciddi haberler almaya devam ediyoruz. Önce ABD’yi ardından da ABD’nin Asya’daki müttefiklerini gözüne kestiren Kuzey Kore, belki ABD’ye füze ulaştıramayacak ama Asya ülkeleri çok ciddi tehdit altındalar. Durum böyle olunca aslında resmi sınırlarının dışında daha fazla askeri faliyet gösteren ve bunu bir şekilde kılıfına uyduran ABD, Kuzay Kore’ye karşı hazırlıklara başladı.

Askeri yetkililer, ABD Hava Kuvvetleri’nin bu sabah erken saatlerde (26 Nisan 2017) kıtalararası balistik füze testi (ICBM) gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Minuteman III ICBM olarak adlandırılan Söz konusu balistik ekipman, Kaliforniya'nın Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden gece saat saat 03:03'de (TSİ 19:03) kaldırıldı.

Air Force'un önemli komutanlarından Albay John Moss, "Bu geceki test, ülkemizin nükleer caydırma kabiliyetinin önemli bir göstergesi oldu. Test lansmanı, operasyonel nükleer sistemlerimizin etkinliğini ve hazır olup olmadığını doğrulamak için hayati önem taşıyor, bu nedenle bunların başarılı olması kritik" şeklinde konuştu.

Test, Kuzey Kore ile artan gerginliklerin ortasında gerçekleşti ve 16 Nisan'da kendi füze testini yapan Kuzey Kore’ye bir misilleme söz konusu. Bazı uzmanlar, Kim Jong Un’un yakında altıncı nükleer silah testini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladıklarını iddia ediyorlar.

Birleşmiş Milletler kararları Kuzey Kore'nin bu faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor, ancak bu tür kuralları hükümet kanalıyla çiğnemeye devam ediyorlar. Lider Kim Jong-un ve diğer yetkililer, başta ABD olmak üzere Güney Kore ve Japonya'yı da düzenli olarak tehdit ediyorlar.

Birleşik Devletler şu anda uçak gemisi USS Carl Vinson'u Kore Yarımadasına gönderiyor ve Kuzey Kore yetkilileri gemiyi batırmakla tehdit ediyor.

Air Force'un Minuteman füze sisteminin 60 yıldır faal durumda olduğu biliniyor. Üç aşamalı bir füze olan Minuteman III, 170 kilotonluk bir nükleer savaş başlığı ile donatılabiliyor. Kuzey Kore'nin muhtemel çılgınlık girişimi üzerine olacaklarla ilgili analizleri derlediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: