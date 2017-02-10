Pasifik Okyanusu, Dünya'nın Hava Durumunu Etkiliyor

Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleşen değişimler Dünya'nın iklimini doğrudan değiştirebilecek kapasiteye sahip. Okyanustaki değişikliklerin, neleri değiştirdiğini okuduğunuzda ise çok şaşıracaksınız.



Günümüzde giderek artan bir farkındalık düzeyine ulaşıyoruz. Dünyanın hava durumu küresel bir algı. Gezegenin hava durumu hikayesi ise dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik'te başlıyor.

Pasifik Okyanusu, mevsim ne olursa olsun güneş tarafından kavrulur. Dünya ekseninde eğik olduğu için, Pasifik'ün kuzey kesimleri kuzey yazında, güney kısımları ise güzey yazında kavrulur.

Isıl enerjinin güneşin ısısındadan etkilenme derecesi, ısının yapınınan katı veya sıvı olduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Yoğun güneş karanlık topraklara yayıldığı zaman, kayalar çok hızlı bir şekilde ısınır. Katılar, fiziksel özelliklerinden dolayı bu sıcağı eşit oranda serbest bırakırlar ve atmosfere geri gönderirler.

Aynı yoğun ısı okyanusa yayıldığında, su ilk önce yavaş yavaş ısınır, ancak bir absorbe sürecinden sonra ısı korunur. Hareketli olduğu için, okyanus yakalanan ısıyı çevreler. Okyanus akıntıları ve yüzey rüzgarları, yakalanan termal enerjiyi doğu ile batı arasında veya kuzey ile güney arasında bir yöne doğru iter. Termohalin sirkülasyon olarak bilinen daha az bilinen başka bir okyanus hareketi deseni de bu ısıyı aşağı doğru deniz derinliklerine kaydırabilir. Pasifik, en derin okyanus olmasının yanı sıra en geniş ve en uzun okyanus olduğu için, kendi içinde absorbe edebilen ve dolaşım yapabilen bir ısı miktarına sahiptir.

Isı, ölçülemez miktarlarda, genellikle dünya okyanusunda, özellikle gezegenimizin tüm yüzey alanının üçte birini kaplayan Pasifik'te depolanır. Bu ısının büyük kısmı daha sonra atmosferi ısıtır. Bu, okyanusun en yoğun güneş ışınlarına maruz kaldığı yerlerde gerçekleşir: Rropikler arasındaki ekvator boyunca geniş su bandı, mevsim değiştikçe kuzey ve güney yönünde kayan bir bant meydana getirir.

Yoğun ısı, deniz suyunun buharlaşmasına ve sıcak havanın yükselmesine neden olur. Çok büyük bulutlar gökyüzünde uçup gider. Hava basıncı yükselirken, bulutların geride bıraktığı boşlukta azalma olur. Soğuk ve ağır hava bu düşük basınç bölgesini doldurmak için kuzeyden ve güneyden akar. Dünya'nın batıdan doğuya dönmesi sayesinde, bu hava içe doğru akıntı yaparken az ya da çok batı yönünde hareket eder: kuzeyden güneybatıya, güneyden kuzeybatıya doğru...

Bu soğuk hava üfleme parçaları, kuzey yarımküredeki kuzeydoğu değiş-tokuşu, güneydoğu ekvatorun altındaki değiş-tokuşta önemli hale gelir.

Bu tropik-ekvatoral bant, dünyanın iklim özelliklerinin başladığı ve değiş-tokuş rüzgarlarının patladığı yerdir. Musonların hayatlarını başlattığı yer burasıdır. Burada dünyanın tüm siklonları, kasırgalar ve tayfunlar doğar. Ve bu bölgenin Pasifik kısmında dünyanın havasını yaratmak için çok önemli olduğu ortaya çıkan bir dizi meraklı atmosferik ve okyanusal olaylar meydana gelir.

Bu olaylar somut ve kaydedilmiş durumdadır. On altıncı yüzyılın sonlarına doğru, Peru'nun kuzeyinde, Ekvador sınırındaki Tambes'den Lima'ya yakın Chimbote limanlarında çalışan Güney Amerikalı balıkçılar, okyanus sularında neler olduğunu not ettiler. Geçim kaynakları buna bağlıydı ve modern hava durumu bilimlerinin bulguları böylece doğdu.

Chimbote, Peru, hurma sermayesi olarak tanınmaya başladı. Küçük gümüşi balıklar, denizde sadece otuz iki kilometre olan soğuk sularda şaşırtıcı sayılarda bulundu; Anchovetas adı verilen küçük hamsiler yepyeni bir pazar oluştuşturdu.

