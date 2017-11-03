Pasifik Okyanusu'nun Ortasındaki 900 Yıllık Kent: Nan Madol!

Araştırmacılar, Pohnpei adasının kıyısında bulunan Nan Madol kentini incelediler ve antik yapının Pasifik Okyanusu'ndaki en eski yapı olduğunu açıkladılar.

Okyanusa gömülmüş bir antik kent keşfetmek, tüm maceracıların en büyük hayallerinden biridir. Eğer küresel ısınmaya engel olamazsak okyanuslardaki su seviyeleri daha da artacak ve sulara çok daha fazla yapı gömülmüş olacak. Bu nedenle gelecek nesiller için okyanuslarda antik yapılar aramak çok daha yaygın bir ‘hobi’ olabilir.

Science Channel’ın What on Earth?(Yeryüzünde ne var?) serisi, 600’den fazla adadan oluşan Mikronezya ülkesine bağlı Pohnpei Adası'ndaki Nan Madol arkeolojik alanına ışık tuttu.

UNESCO tarafından 2016 yılında Dünya Mirası Listesi’ne eklenen Nan Madol, araştırmacılar ve tarihçiler tarafından çok önemli olarak kabul edilse de gerçek hikayesi hala bir sır. Taş duvarlar ile çevrili bu antik yapı, bir lagün üzerine kurulmuş ve kanallar ağı ile birbirine bağlanmış birkaç küçük adadan oluşuyor.

Birinci ya da ikinci yüzyılda yapıldığına inanılan bu yapı, 1628 yılına kadar Pohnpei adasını yöneten Saudelaur hanedanlığının merkezi konumundaydı. Araştırmacılar, antik kentte bulunan taş anıtların 1180 ile 1200 yılları arasında inşa edilmiş olması gerektiğini söylüyorlar.

Keşfi gerçekleştiren ekibin lideri Southern Methodist Üniversitesi'nden arkeolog Mark McCoy, Nan Madol’ın Pasifik Adaları tarihinin ilk yapısı olduğunu, Pohnpei’nin ilk hükümdarlarının mezarlarının diğer adalardaki liderlere adanan anıtlardan çok daha eski olduğunu söyledi.

Atlantis belki bir hayal ürünü olabilir, fakat bir gün okyanusun ortasında gerçek bir antik kent görmek isterseniz, bir uçak bileti alabilir ve Pohnpei’ye gelip Nan Madol’u ziyaret edebilirsiniz.