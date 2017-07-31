Kişisel bakım ürünü olan ve bittiğinde muhakkak yerine yenisini aldığımız sabun, Amco markası ile ‘hiç bitmeyecek’ şekilde üretildi.

Daha çok ham maddesi metal olan ürünler üreten firma Amco, kendilerinden hiç beklenmeyecek kadar ilginç bir ürün üretti. Ağırlıklı olarak tuvaletlerde ve banyoda kullandığımız sabunlar, Amco tarafından hiç bitmeyecek şekilde ‘çelikten’ üretildiler.

Paslanmaz çelikten imal edilen Rub-Away isimli sabun, özellikle de bazı yiyeceklerin elinizden çıkmayan ağır kokularını ortadan kaldırıyor. İçerisinde sülfürik asit bulunan balık, soğan ve sarımsak gibi gıda ürünlerindeki yoğun koku, sabunun içerisinde bulunan materyalle birlikte yok oluyor. Üstelik bunu yaparken günlük hayatta kullandığınız sabunlar gibi elinizi ovalamaya ihtiyaç duymuyorsunuz.

Rub-Away’ın bir diğer avantajı, günlük hayatta kullanılmasının yanı sıra bulaşık makinelerinde de kullanılabiliyor olması. Amco’nun ürettiği Rub-Away, haftada ya da iki haftada bir muhakkak marketlerden satın aldığımız sabunlar gibi tükenmediği için de ciddi bir ekonomik avantaj sağlayacak.

Şu an için piyasaya sürülmeyen Rub-Away’la ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizlere aktaracağız.