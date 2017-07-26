Apple'ın bir Amerikan üniversitesiyle girdiği patent davası firmanın aleyhine sonuçlandı. Firma, üniversiteye 506 milyon dolarlık ufak bir miktar para ödeyecek.

Patent davalarına hiç de yabancı olmayan Apple, daha önceden mahkemeden yediği cezaya rağmen patenti kullanmaya devam etmesi üzerine cezası katlandı.

2015 yılında sonuçlanan ancak şimdi güncellenen davaya göre Apple, Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)'a toplamda 506 Milyon dolarlık bir patent kullanım cezası ödeyecek.Bu ceza Apple'ın hacmini düşündüğümüzde pek bir caydırıcılık malesef taşımıyor.

Dava 2015 yılında karara vardığında, Apple'a 234 milyon dolar ödemesi emredilmişti. Birleşik Devletler Bölge Yargıcı William Conley, bu cezaya 272 milyon dolar daha ekledi. Eklemenin nedeni olarak Apple'ın patenti 2016 yılına kadar kullanmaya devam etmesi gösterildi. Söz konusu patent, WARF tarafından 1998 yılında belgelenmiş. Patentlerin Apple iPhone'larda kullanılan A7'den A9'a kadarki işlemcilerde ihlal edildiği ifade ediliyor.