Patladığı Düşünülen Falcon Heavy'nin Üçüncü Roketi Yaşıyor

Amerika tarafından vurulduğu, daha denize düşmeden havaya uçtuğu gibi dedikodular arasından, Elon Musk, Falcon Heavy'nin üçüncü roketinin gerçek akıbetini açıkladı.

2017 yılı çatı panelleri, spor otomobil, alev silahı ve SpaceX ile oldukça meşgul olan Elon Musk için oldukça yoğun geçti. Ünlü Ceo tam rahat bir nefes alacakken akıllara SpaceX Falcon Heavy roketi geldi. 31 Ocak’ta Lüksemburg GovSat-1 yörüngesine gönderilen roket için kurtarma planı yapılmamıştı.

Zaten hurdaya çıkarılacak Falcon Heavy roketini indirirken şirket, yakıt tasarrufu için yeni bir teknik denemeye karar verdi. SpaceX, roketin geldiği bölgeye iniş gemilerinden birini göndermek yerine suyun yüzeyinde güçlendiriciyi çalıştırdı.

Yapılan deneme sonrasında güçlendiricinin bozulmasını bekleyen SpaceX, büyük şaşkınlığa uğradı. Ellon Musk attığı tweetinde, “Şaşırtıcı bir şekilde hayatta kaldı. İlerleyen günlerde onu kıyıya çekmeye çalışacağız.” dedi.

Ancak güçlendiricinin kıyıya çekilmesi büyük bir risk oluşturuyor. AmericaSpace, yüzen güçlendiricinin potansiyel bir zamanlı bomba olduğunu düşünüyor. Bazı web sitelerinde, ABD Hava Kuvvetleri’nin yüzen güçlendirmeyi yok etmek için harekete geçeceği iddia edildi. İlerleyen günlerde Falcon Heavy roketi ve güçlendiricinin akıbetini hep birlikte öğreneceğiz.